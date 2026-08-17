Za první republiky trůnila v každém obýváku. Dnes za ni sběratelé nabízejí 50 000 Kč minimálně

Na internetových aukcích se kolem něj točí neuvěřitelné sumy šplhající až na padesát tisíc korun. Sběratelé i milovníci retro designu zbystřili. Co se vlastně skrývá za tímto zapomenutým klenotem a jakou hodnotu má doopravdy ve vaší domácnosti?
Jak secesní sofa vypráví příběh starých časů
Řeč je o nádherné secesní pohovce, která kdysi tvořila dominantu měšťanských salonů. Tento úchvatný kus nábytku okamžitě upoutá pozornost svou ladností a uměleckým zpracováním. Představte si masivní dřevěnou konstrukci zdobenou precizní řezbářskou prací a intarzií. Skutečným klenotem je pak centrální obrazová vložka v horní části opěradla, která zobrazuje romantický motiv krajiny s kostelíkem a labutěmi na hladině. Původní geometricko-rostlinná textilie, byť dnes často poznamenaná zubem času, vypráví příběhy generací, které na této pohovce odpočívaly při čtení novin nebo pití odpoledního čaje.
Od rakousko-uherské noblesy k první republice
Secese neboli Jugendstil dominovala našim domovům na přelomu 19. a 20. století, v éře plné optimismu a rozkvětu řemesel. Každá taková pohovka byla výsledkem precizní ruční práce mistrů truhlářů a čalouníků. S nástupem první republiky se sice vkus posunul k modernějšímu rondokubismu, elegantnímu art decu a funkčnímu ohýbanému nábytku značky Thonet či návrhům Jindřicha Halabaly, ale secesní sofa si uchovala své kouzlo.
Byla symbolem rodinného krbu a stability, která přečkala i bouřlivé dekády dvacátého století. Dnes se na tyto kousky díváme s obrovským obdivem k tehdejší estetice a kvalitě materiálů, které moderní dřevotříska zkrátka nedokáže nahradit.
Jak poznat skutečně vzácný unikát?
Pokud máte podobný kousek doma, zaměřte se na detaily. Klíčová je zachovalost dřevěné kostry z masivu a přítomnost původních dekorativních prvků, jako jsou intarzie a řezby. Sběratelé si cení zejména neporušených detailů v opěradle. Nicméně stav čalounění bývá kamenem úrazu.
Jak upozorňuje odborník na historický nábytek a restaurátor: „Secesní čalouněný nábytek v nálezovém stavu má dnes na trhu specifickou pozici. Lidé si často pletou nabídkovou cenu na internetu s cenou skutečně realizovanou. Náklady na odborné restaurování dřeva a kompletní výměnu pružinového čalounění téměř vždy převyšují konečnou tržní hodnotu hotového kusu. Pokud konstrukce nedrží pevně, musí být odstraněno celé čalounění, což renovaci extrémně prodražuje.“
Pro určení hodnoty je tedy zásadní posoudit, zda je dřevo napadeno červotočem a zda jsou pružiny stále funkční.
Jaká je skutečná cena a kde pohovku prodat?
Na internetových portálech, jako je Aukro, se občas objeví nabídky (například z Břeclavi s vyvolávací cenou 40 000 až 50 000 Kč), které však často zůstávají bez jediného příhozu. Reálná tržní hodnota secesní pohovky v původním nálezovém stavu se totiž na českém trhu pohybuje spíše mezi 4 000 až 15 000 Kč. Kompletní obnova (nové pružiny, popruhy, luxusní potahová látka a šelaková politura) totiž může vyjít na dalších 40 000 Kč.
Přesto má smysl tyto kousky zachraňovat. Pokud takový poklad doma objevíte, nejlepší cestou je oslovit specializované aukční domy nebo zkusit štěstí na Aukru s realistickou vyvolávací cenou od koruny. Máte i vy na půdě nebo u babičky schovaný podobný historický kousek, který čeká na své znovuzrození?
Zdroje článku: bodryaschaya-sliva.com, atelier-fiala.cz, Český nábytek v 19. a 20. století - Nový Antik Bazar - Starožitnosti, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková