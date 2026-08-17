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Změňte si telefonní číslo každých 5 let. Jste na něj zvyklí, ale odhoďte sentiment a přemýšlejte o tom

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Vaše telefonní číslo dávno není jen kontakt. Je to přístupový klíč k bankám, platbám i desítkám účtů, a čím déle ho držíte, tím víc o vás prozrazuje.
Volání v OS Android

Volání v OS Android

Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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