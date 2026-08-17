Změňte si telefonní číslo každých 5 let. Jste na něj zvyklí, ale odhoďte sentiment a přemýšlejte o tom

Většina z nás má stejné telefonní číslo deset, patnáct, někdy i dvacet let. Pamatujeme si ho zpaměti, máme ho vytištěné na vizitkách, naučili se ho rodiče i děti. Jenže právě ta dlouhověkost je problém. Za tu dobu jste číslo zadali do desítek registrací, navázali na bankovní účty, platební brány, messengery, e-shopy, věrnostní programy, lékařské portály. Vaše číslo přestalo být telefonním kontaktem a stalo se digitálním identifikátorem, klíčem, který odemyká víc dveří, než si uvědomujete.
Proč zrovna pět let a odkud se ta rada bere
Řekněme to rovnou: žádný zákon, žádná vyhláška ČTÚ ani interní pravidlo operátorů neříká „měňte číslo po pěti letech“. Je to redakční doporučení, heuristika, kompromis mezi tím, kolik digitálních vazeb na číslo za tu dobu naroste, a tím, jak náročná je administrativa spojená se změnou.
Oporu ale najdeme jinde. Americký NIST ve svých bezpečnostních standardech klasifikuje SMS ověřování jako omezený autentizační kanál. Výslovně zmiňuje rizika: přesměrování hovorů, podvržení SIM karty, opětovné přidělení čísla jinému uživateli. A FTC upozorňuje, že při opuštění čísla musíte aktualizovat všechny služby, které vás podle něj identifikují. Pět let je interval, po kterém je seznam těch služeb ještě zvládnutelný. Po deseti letech už je to archeologie.
Co se děje, když číslo držíte příliš dlouho
Představte si číslo jako adresu. Prvních pár let na ni chodí dopisy od lidí, které znáte. Po pěti letech na ni chodí i letáky, katalogy a nabídky od firem, o kterých nemáte tušení. Po deseti letech vaši adresu zná celý ekosystém: datové brokerské služby, vyhledávače osob, marketingové databáze. FTC popisuje, že pouhé telefonní číslo může stačit k dohledání rozsáhlého profilu člověka přes vyhledávače osob, které skládají data z veřejných registrů, sociálních sítí a nakoupených databází.
A pak je tu druhé riziko, méně viditelné. Číslo je záchranný kanál, linka, přes kterou resetujete hesla a potvrzujete přihlášení. Čím víc účtů na něj navěsíte, tím katastrofálnější je situace, když o číslo přijdete. Ať už proto, že vám někdo naklonuje SIM, nebo proto, že jste zapomněli dobít předplacenou kartu. O2 dává na předplacence lhůtu 12 měsíců od posledního dobití, T-Mobile u Twist karty vyžaduje dobití alespoň 200 Kč ročně. Nesplníte podmínku, číslo se zablokuje a může být přiděleno někomu jinému. Vaše ověřovací kódy pak chodí cizímu člověku.
Odhoďte sentiment, číslo není památka
„Odhodit sentiment“ neznamená přestat mít číslo rád. Znamená to přestat ho vnímat jako součást identity a začít ho brát jako technický nástroj s omezenou životností. Jako heslo, které taky měníte. Jako platební kartu, která má expiraci.
Blokování neznámých volajících, které nabízí třeba Apple, řeší jen příchozí obtěžování. Služby druhého čísla, jako je Google Voice, pomáhají oddělit budoucí komunikaci. Ale ani jedno z toho neodpojí vaše staré číslo od let nahromaděných vazeb v účtech, databázích a adresářích jiných lidí. Jediný skutečný reset je nové číslo. A pět let je rozumný moment, kdy to ještě zvládnete bez nervového zhroucení.
Jak změnu udělat, aniž byste se zamkli ze svého života
Tady je jádro celé věci. Změna čísla bez přípravy je horší než žádná změna. Pokud si zítra aktivujete novou SIM a starou zahodíte, ztratíte přístup k bankovnictví, PayPalu, messengerům a desítkám dalších služeb. Disciplína je klíčová a postup má jasný řád:
- Inventura služeb. Projděte správce hesel, e-mailovou schránku (hledejte „ověřovací kód“, „SMS“, „mobilní číslo“) a nastavení všech bank, platebních služeb a e-shopů. Zapište si každou službu, kde figuruje vaše číslo.
- Banky jako první. Česká spořitelna vede telefonní číslo jako bezpečnostní údaj pro George, změna se řeší na pobočce. Air Bank ověřuje nové i původní číslo, případně původní aplikaci. KB pracuje s jednorázovými hesly zasílanými na kontaktní telefon. Všechny tři banky musíte aktualizovat ještě před opuštěním staré SIM.
- Platební služby. PayPal výslovně upozorňuje: bez aktualizace čísla budou přístupové kódy chodit na starý mobil a přihlášení selže. Změňte číslo v nastavení, dokud máte k oběma SIM přístup.
- Messengery. Signal má vestavěnou funkci změny čísla, která zachová chaty, profil i skupiny. U WhatsAppu ověřte aktuální postup přímo v nápovědě aplikace.
- Souběh starého a nového čísla. Minimálně 30 dní, bezpečněji 60 až 90. Air Bank například upozorňuje, že potvrzení karetních plateb na internetu může ještě do dalšího pracovního dne po 12. hodině chodit na staré číslo. Počítejte s tím, že přechodné období odhalí služby, na které jste při inventuře zapomněli.
U operátora samotného je změna překvapivě jednoduchá. O2 ji nabízí samoobslužně: vyberete si konkrétní nové číslo, potvrdíte SMS nebo e-mailem, zaplatíte poplatek podle typu čísla. A důležitá poznámka: přenos čísla k jinému operátorovi vám z hlediska soukromí nepomůže. ČTÚ sice garantuje přenositelnost do dvou pracovních dnů, ale přenesené číslo si s sebou nese celou historickou zátěž; mění se operátor, ne vaše digitální stopa.
Není to pro paranoiky. Je to hygiena
Měnit číslo každých pět let neznamená žít v úzkosti. Znamená to přijmout, že digitální svět zachází s telefonním číslem jinak, než jak jsme si ho zvykli vnímat v devadesátých letech. Tehdy to byl kontakt na pevnou linku v chodbě. Dnes je to identifikátor, přes který se dá složit profil, obejít dvoufaktorové ověření nebo převzít účet.
Podle nás je pět let rozumná hranice. Ne proto, že by to někdo nařídil, ale proto, že po pěti letech aktivního digitálního života je seznam míst, kde vaše číslo figuruje, už tak dlouhý, že ho sami nedokážete z hlavy vyjmenovat. A to je přesně ten moment, kdy přestává být kontaktem a začíná být zranitelností.
Vaše telefonní číslo není suvenýr. Je to klíč, a klíče se občas mění.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman