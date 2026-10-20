Dolní Morava postaví kabinovou lanovku místo čtyřsedačky

Společnost Sněžník Activity má zelenou od Pardubického kraje. Krajský úřad vydal souhlasné jednotné environmentální stanovisko k modernizaci a prodloužení lanové dráhy U Slona v rekreačním areálu v Dolní Moravě. Stávající čtyřsedačkovou lanovku nahradí kabinová dráha, jejíž trasa bude na rozdíl od té současné zalomená.
Nová dráha bude končit u chaty Slaměnka a ve vrcholovém bodě se napojí na lanovou dráhu Sněžník. Dosavadní horní stanice se změní na mezistanic, nová horní stanice vyroste na jižní straně stávající sjezdovky naproti horní stanici lanovky Sněžník. Maximální přepravní kapacita dosáhne 2775 osob za hodinu.
Stanovisko nepřišlo snadno. Úřad jej vydal až po opakovaném doplňování podkladů ze strany investora. Část organizací na ochranu přírody záměr kritizovala, upozorňovaly zejména na možné dopady na chráněné druhy rostlin a živočichů, rozdrobení lesní krajiny či zvýšenou zátěž území v blízkosti Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. Kritika se týkala také rizika eroze, šíření invazních druhů a nárůstu turistického a cyklistického provozu. Krajský úřad nicméně dospěl k závěru, že při splnění jím stanovených podmínek záměr nepřekročí zákonem přípustnou míru dopadů.
Úřad v odůvodnění uvedl, že veřejný zájem na realizaci projektu, spočívající v zajištění bezpečné přepravní infrastruktury a zachování rekreačního využití oblasti, převažuje nad zájmem na zachování lesa na dotčených pozemcích. Vynětí pozemků z lesní funkce má být dočasné. Podle projektové dokumentace bude provoz ukončen do 31. srpna 2049, poté se stavba odstraní a pozemky projdou rekultivací včetně obnovy porostu.
Nová lanovka má fungovat celoročně. V létě bude vozit turisty a cyklisty ke Slaměnce, odkud je přístupná Stezka v oblacích i visutý most Sky Bridge 721, a kam lidé míří také kvůli možnosti sjet dolů bobovou dráhou. V zimní sezoně poslouží lyžařům a pěším návštěvníkům. Stavba by podle dřívějších informací měla být hotová v listopadu 2028, tedy před mistrovstvím světa v jízdě na horských kolech, které se v roce 2029 uskuteční v Dolní Moravě a Novém Městě na Moravě.
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