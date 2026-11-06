DirectX Clustered Geometry zrychluje raytracing až 50× při 10× méně VRAM

Novinka byla představena v rámci vývojářské verze DirectX Agility SDK 1.722 Preview. Přináší dvě technologie, první je nazvaná Clustered Geometry a druhá Partitioned Top-Level Acceleration Structures (PTLAS). Hlavním cílem je výrazně snížit výpočetní a paměťovou náročnost raytracingu, zejména u rozsáhlých, detailních a dynamicky se měnících scén.
Clustered Geometry
Clustered Geometry mění způsob vytváření akceleračních struktur BLAS (Bottom-Level Acceleration Structures). Namísto opakovaného sestavování těchto struktur pro celé objekty rozděluje geometrii do menších, znovupoužitelných clusterů (každý s až 256 trojúhelníky a 256 vrcholy). Vývojáři tak mohou jednotlivé části geometrie efektivně kombinovat, aktualizovat a využívat pro různé úrovně detailů (LOD). To je přínosné zejména pro animované objekty, procedurálně generovanou geometrii a streamování rozsáhlých prostředí. Výhodou je, že při raytracingu lze využít stejně detailní geometrii jako při klasické rasterizaci (aniž by to mělo extrémně negativní dopady na výkon).
Partitioned Top-Level Acceleration Structures (PTLAS)
PTLAS řeší podobný problém na úrovni celé scény. Rozděluje akcelerační strukturu TLAS do částí, takže při změně objektů není nutné aktualizovat celou scénu, ale pouze dotčené oblasti.
TLAS / BLAS diagram (GPU Open)
Nové API navíc umožňuje vytváření a aktualizaci struktur, které je řízeno samotným GPU (nezatěžuje procesor).
Výkon
Ukázka Microsoftu běžící na Radeonu RX 9070 ukázala zajímavý potenciál: čas přípravy a sestavení akceleračních struktur klesl ze 788 ms na 3,11 ms na snímek a jejich paměťová náročnost ze 7 519 MB na 774 MB. Výsledný výkon stoupl z 1,2 na 79 FPS. Microsoft zdůrazňuje, že jde o testovací scénář, nikoliv o očekávané zrychlení her.
Test Clustered Geometry (Osvaldo Pinali Doederlein)
Vývojář Osvaldo Pinali Doederlein sám kód vyzkoušel na (o stupeň výkonnějším) Radeonu RX 9070 XT a naměřená čísla v podstatě potvrdil:
- Rebuild: 600 ms → 2,6 μs
- DispatchRays: 8,5 ms → 8,2 ms
- VRAM: 7,518 MB → 771 MB
- Framerate: 1,7 FPS → 91 FPS
Podpora
Technologie je ve fázi preview, ale očekává se zdárné dokončení a zahrnutí do standardu DirectX. Podporu ohlásila Nvidia (na řadě GeForce RTX), AMD, Intel a Qualcomm. V případě AMD bude k dispozici na Radeonech RX 9000 a novějších (tzn. RDNA 4, RDNA 5 a dále), u Intelu na Arc Battlemage a vybraných modelech Core Ultra, konrétně řadě Core Ultra 200V (tj. Lunar Lake) a Core Ultra 300 (ne na všech CPU s integrovanou grafikou vycházející z Battlemage, protože např. WildCat Lake navzdory stejné grafické architektuře, jakou má Panther Lake, nepodporuje raytracing). Qualcomm očekává dokončení softwarové podpory pro Snapdragon X2 v prvním pololetí roku 2027.