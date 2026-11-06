Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

DirectX Clustered Geometry zrychluje raytracing až 50× při 10× méně VRAM

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Microsoft představil technologii Clustered Geometry, která spolu s PTLAS představuje jednu z největších změn v DirectX Raytracing (DXR) od jeho vydání roku 2018. Snižuje celkové nároky raytracingu…
Clustered Geometry.jpg

Clustered Geometry.jpg

Zdroj: GPU Open
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 06:40

Reklama
Další články z diit.cz
AMD: Rok 2027 bude pro PC ještě horší, prodeje klesnou o další desítky procent
AMD: Rok 2027 bude pro PC ještě horší, prodeje klesnou o další desítky procent
Intel utlumí nebo zcela ukončí výrobu Arc B580, prioritu dá akcelerátorům
Intel utlumí nebo zcela ukončí výrobu Arc B580, prioritu dá akcelerátorům

Intel vydal Arc B580 před téměř dvěma lety, v prosinci 2024. Šlo tehdy o cenově dostupné 12GB uvedené za...

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 trápí výkon. Architekt kritizuje vysoké takty
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 trápí výkon. Architekt kritizuje vysoké takty

Poslední týdny se množí zprávy o přehřívání a výkonu procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6....

Shannon Loftis po 29 letech u Microsoftu označila vedení Xboxu za klauniádu
Shannon Loftis po 29 letech u Microsoftu označila vedení Xboxu za klauniádu

Exmanažerky Microsoftu upozorňují na problémy nového vedení Xboxu a jedna jej dokonce označila za...

TSMC zdraží pouzdření CoWoS o 20 %. Je to však vlastně dobrá zpráva
TSMC zdraží pouzdření CoWoS o 20 %. Je to však vlastně dobrá zpráva

Přinejmenším tedy z hlediska uživatele PC. Existuje totiž šance, že uživatelský segment alespoň jedna vlna...

Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

Web se věnuje tématům z oblasti informačních technologií, softwaru, hardwaru i digitálních trendů, které ovlivňují každodenní život. Čtenáři zde najdou články o novinkách ze světa IT, praktické tipy, vysvětlení technologií i pohledy na to, kam se digitální prostředí vyvíjí.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
diit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.