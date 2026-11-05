AMD: Rok 2027 bude pro PC ještě horší, prodeje klesnou o další desítky procent

AMD finančními výsledky za minulý kvartál překonala odhady Wall Street. Dosáhla celkových tržeb rekordních $13,4 miliardy (odhad byl $13,1 miliardy), což je nárůst zhruba o 45 % v meziročním srovnání. Provozní zisk dosáhl $3,923 miliardy (non-GAAP) / $2,832 (GAAP). Čistý odpovídá $2,428 miliardám dolarů (před rokem to bylo $1,243 miliardy). Zisk na akcii je $2,09 (odhadováno bylo $1,95). Nejsilnějším motorem je serverová divize (procesory Epyc a akcelerátory Instinct), která utržila $8,546 miliardy dolarů, což je zhruba dvojnásobek loňské částky ($4,341 miliardy).
Společnost očekává, že v příštím roce (2027) serverová divize vygeneruje přes 80 % příjmů společnosti. Šlo by o obrovský, nicméně realistický skok. Ve třetím kvartálu tvořila 63,9 % těchto příjmů, ani ne dvě třetiny. Nepůjde však jen o zájem o servery a AI, ale na druhé straně i pokles zájmu o PC, která (společně s dalšími segmenty) spadají do těch méně než 20 % zbývajících procent. Prozatím si PC procesory nevedly špatně, v létě dokonce tento segment oproti loňskému roku narostl o 7 %, ale byla to zásluha mobilních (nikoli desktopových) procesorů. Herní segment se ale propadl již letos (dokonce o 40 %), zejména v důsledku propadu zájmu o klasické konzole. Byť je nová generace ještě relativně daleko, ty stávající už jsou na trhu velmi dlouho, kdo o ně měl zájem, dávno je koupil a je tedy logické, že prodeje opadají.
Pro rok 2027 očekává AMD v PC segmentu pokles o dvoucifernou hodnotu. Očekávalo se, že rok 2027 bude slabší než rok 2026, protože půjde o první rok, který bude již od začátku ovlivněn růstem cen pamětí. Ty sice pro koncový trh stoupaly již na podzim 2025, ale PC měla tu výhodu, že notebooky a sestavy obecně vznikají ze skladových zásob a z dodávek hardwaru vycházejících z dlouhodobých smluv. V prvním pololetí letošního roku ještě mohla řada výrobců využívat výhody v podobě levnějších skladových zásob. Koncové ceny sestav tak ještě byly relativně příznivé a nedecimovaly prodeje takovou měrou, jaká se očekává v prvním pololetí 2027.