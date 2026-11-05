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AMD: Rok 2027 bude pro PC ještě horší, prodeje klesnou o další desítky procent

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Dennívýzva
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V souvislosti se zveřejněním finančních výsledků za třetí kvartál vyřkla AMD prognózu pro příští rok. Segment AI a serverů samozřejmě čeká zářná budoucnost, ale osobní počítače spadnou…
HTP Harold shutterstock_73143208

HTP Harold shutterstock_73143208

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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