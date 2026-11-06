Prognózy: AMD poprvé v historii utrží více než Intel

Pro začátek si můžeme tato hlediska srovnat v tabulce. Tržní kapitalizace (tedy hodnota veškerých akcií firmy) je aktuálně zhruba 2,5× vyšší u AMD. Podíl (naposledy zveřejněný pro druhý kvartál; týká se jen CPU segmentu v prodaných kusech, nikoli akcelerátorů) má 2,26× vyšší Intel. Příjmy a zisky obou firem se blíží, u AMD meziročně stoupl příjem o 45 % a zisk o 95 %; u Intelu stoupl příjem o 21 %, ale zisk spadl o 18 %.
|
|tržní
kapitaliz.
|podíl Q2 '26
(jen CPU bez IOT)
|příjem a zisk
Q3 '26
|meziročně
Q3 '25/26
|akcie
4. 9. vs 4. 11.
|příjem
Q4 '26
|AMD
|$795 mld.
|30,7 %
|$13,4 mld.
$2,43 mld.
|+45 %
+95 %
|+2,35 %
|$17 mld.
|Intel
|$314 mld.
|69,3 %
|$16,5 mld.
$3,32 mld.
|+21 %
−18 %
|−39,18 %
|$15,5 mld.
Zajímavá je situace s akciemi. Pokud si srovnáme stav nyní oproti stavu před dvěma měsíci (tj. před začátkem zemětřesení v AI segmentu a po něm), vychází, že i přes krátkodobé propady AMD o 2 % posílila a Intel 39 % ztratil.
Nyní k tomu novému: Podle aktuálních prognóz ve čtvrtém (současném) kvartálu tohoto roku (2026) má AMD dosáhnout tržeb $17 miliard (tj. oproti současnému kvartálu růst asi o 27 %), zatímco pro Intel se očekává pokles na zhruba na $15,5 miliardy (pokles asi o 6 %). Pokud se nestane něco velmi nečekaného, bude AMD na Vánoce slavit historicky první období, za které vydělala víc než Intel. Vzhledem k tomu, že čtvrtý kvartál už z více než třetiny proběhl a jde tedy o zbytek listopadu a prosinec, kdy už je naprostá většina odbytu dána objednávkami, není pravděpodobné, že by se realita od těchto prognóz nějak výrazně lišila.
Důvody, proč jsou příjmy AMD již srovnatelné s Intelem, byť je jeho podíl na trhu s procesory významně nižší, jsou přinejmenším dva. Jednak situace na trhu se serverovými procesory, kde AMD prodává modely s podstatně vyšším počtem jader (takže Intel sice prodá dva, ale AMD jedním prodaným zákazníkovi dodá srovnatelné množství výkonu) a jednak segment výkonných AI akcelerátorů, ve kterém Intel prakticky absentuje.