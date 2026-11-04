Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 trápí výkon. Architekt kritizuje vysoké takty

Stížnosti Samsungu
Kauzu otevřela v polovině října zpráva, že Samsung, jakožto jeden z nejvýznamnějších zákazníků Qualcommu, při testování SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, narazil na problém. Při dlouhodobé zátěži mělo v důsledku nadměrného zahřívání docházet k poklesům výkonu. Samsung žádal po Qualcommu řešení a ve hře mělo být i širší nasazení vlastního procesoru Exynos 2700 místo Snapdragonu v telefonu Galaxy S27 Ultra. Qualcomm na tyto zprávy veřejně reagoval konstatováním, že jsou nepřesné a marketingový ředitel Don McGuire uvedl, že neexistují systémové problémy s přehříváním.
Slovíčkaření Qualcommu
Redakce Android Authority na to reagovala článkem nazvaným „Manažer Qualcommu popírá tepelné problémy Snapdragon 8 Elite, ostatně jako každý rok“. Upozornila, že McGuire ve svém prohlášení, kde problémy popírá, zmiňuje Snapdragon 8 Elite Gen 6, nikoli Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, o kterém byla původně řeč. Týž zdroj připomněl, že některé telefony s předchozími generacemi nejvýkonnějších Snapdragonů dosahovaly vysokých teplot a výrobci následně korigovali jejich výkon prostřednictvím softwarových záplat. Teprve v reakci na tuto skutečnost Qualcomm zmínil i variantu Extreme a konstatoval, že se problémy netýkají ani jí.
Uživatelské stížnosti v rozporu se syntetikou
Na úplném konci října přinesl web iNEWS rekapitulaci kauzy, ve které již uvádí uživatelská hlášení o zvýšených teplotách při hraní náročných her, zahřívání při dlouhodobém nahrávání videa, zasekávání systému a automatické restarty u některých telefonů a řeší rozdíly mezi laboratorními výsledky a zkušenostmi při běžném používání. Na druhé straně bylo poukázáno na jeden výsledek, který naměřil GeekBay, podle kterého doba, po kterou trvalo dosažení teplotního limitu 105 °C na jádru stoupla s 6. generací na 915 sekund, zatímco s 5. generací stačilo 390 sekund. To by znamenalo prodloužení (zlepšení) 2,35×.
Reálný výkonnostní posun
Jenže jedna věc je syntetický test a druhá výsledný výkon. Podle Android Authority sice Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 přinesl 19% výkonnostní posun ve 3D grafice (3DMark, rasterizace) a dokonce 26% v ray-tracingu, ale procesorový výkon už je slabší. Posun jednojádrového (který se u mobilních SoC rovná jednovláknovému) výkonu stoupl o 10 % a celkový vícejádrový výkon vzrostl o pouhá 1,5 %.
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (Qualcomm)
Procesorový výkon byl přitom měřen testem GeekBench 6, který je psaný na míru ARM zařízení a který navíc mezi krátké úseky zátěže vkládá umělé přestávky na vychládání, aby měřil teoretický potenciál procesoru. Ani test s takovým přístupem však nedokázal z nové generace vydolovat více než 1,5 % mezigeneračního posunu celkového výkonu.
Konstrukce
Qualcomm u varianty Extreme používá podle informací od zástupkyně Qualcommu (Lekha Motiwala) konstrukční řešení nazvané Offset PoP, které má zrychlit odvádění tepla od procesoru. I tak Motiwala upozornila, že frekvence 5 GHz není dlouhodobě udržitelným provozním stavem,p ři náročných úlohách může docházet k teplotnímu throttlingu i u varianty Extreme a cílem Offset PoP je spíše oddálení okamžiku, kdy je nutné výkon snížit.
Ze všeho řečeného vyplývá, že výkon Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 oproti předchozí generaci sice klesá až po delší době zátěže, ale to ještě neříká nic o absolutním výkonu před zahřátím ani po zahřátí, neboť se ukázalo, že reálně vyčíslitelný výkonnostní rozdíl může být i na úrovni chyby měření.
Propouštění
Rovněž na konci října (tedy krátce po odstartování mediální kauzy) vyšla najevo interní komunikace Qualcommu, podle které CEO Cristiano Amon informuje zaměstnance, že společnost zahájí propouštění, které ma za cíl zajistit „silnější kulturu výkonnosti”. Toto rozhodnutí svým načasováním i obsahem naznačuje, jakou váhu měla bagatelizace problému ze strany marketingového šéfa a že by tedy na „šprochu“ o nespokojenosti Samsungu mohlo být víc pravdy než na vyjádřeních, která ji měla dementovat. Podle neoficiálních zdrojů má propouštění dosáhnout 7-8 % pracovních sil.
Vyjádření architekta
Svojí troškou do mlýna nakonec přispěl i Gerard Williams, architekt společnosti Nuvia. Tu Qualcomm před čtyřmi roky koupil a na jejíjí architektuře postavil řadu Snapdragon 8 Elite a Snapdragon X Elite. Williams nicméně společnost na začátku roku opustil:
Proslýchalo se, že důvodem měla být nespokojenost se směřováním vývoje. To by korespondovalo s jeho současným vyjádřením, ve kterým se (byť bez jmenování značky a produktu) vyjadřuje k situaci v Qualcommu:
Jednou z nejdůležitějších lekcí návrhu procesorů je, že architektonická rozhodnutí, která učiníte dnes, určují, jaký výkonový potenciál budete mít zítra.
Skutečný pokrok nespočívá ve zvyšování frekvencí nebo ve vyšší spotřebě energie. Jde o to najít správnou rovnováhu.
--- Gerard Williams
Zdá se, že Qualcomm se snažil architekturu Oryon dojit tou nejjednodušší cestou - neinvestovat příliš do dalšího vývoje a spíše zvyšovat frekvenci stávajících jader. To by sice teoreticky - zvlášť u generace, která přechází na nový výrobní proces (jako první po 3nm éře nasazuje 2nm proces TSMC) - mohlo fungovat, ale z nějakého důvodu to nefunguje. Počet jader zůstal zachován, takty na papíře stouply (i základní), proces se zlepšil, ale nárůst výkonu v celkové zátěži se neposunul. Část důvodu by snad mimo návrhu samotných jader mohl spočívat i v implementaci L2 cache, která byla původně 24MB a rozdělená do dvou částí (12+12MB), zatímco aktuální generace přinesla 16MB „monolitickou“, která sice nejspíš prospívá jednovláknovému výkonu (jedno jádro má pro sebe v danou chvíli k dispozici 16 MB, nikoli 12 MB), ale ubírá vícejádrovému výkonu (při celkové zátěži vychází na jádro v průměru 2 MB namísto původních 3 MB).