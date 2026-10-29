Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Děti v Kralupech nad Vltavou se budou učit venku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
U Základní školy Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou přibyla venkovní učebna, která žákům nabídne prostor pro výuku školních dílen, poznávání přírody i projektové…
867812136_936055719363869_4894164903845408340_n

867812136_936055719363869_4894164903845408340_n

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 08:00

Reklama
Další články z Náš REGION
Praha 11 uctila vznik Československa u Památníku svobody
Praha 11 uctila vznik Československa u Památníku svobody
Jihočeská zásahová jednotka trénovala na Slovensku se špičkovými košickými policisty
Jihočeská zásahová jednotka trénovala na Slovensku se špičkovými košickými policisty

Pět policistů z jihočeské zásahové jednotky strávilo minulý týden intenzivním výcvikem po boku kolegů z...

Dvaadvacátá hudební Skuteč odhaluje program. Prodej začne 11.11. v 11:11
Dvaadvacátá hudební Skuteč odhaluje program. Prodej začne 11.11. v 11:11

Dvaadvacátá hudební Skuteč odhaluje program. Prodej začne 11.11. v 11:11. Skuteč se na jaře znovu promění v...

Pardubický zámek dostane nový prohlídkový okruh věnovaný Habsburkům
Pardubický zámek dostane nový prohlídkový okruh věnovaný Habsburkům

Pardubický zámek čeká další proměna. Rada Pardubického kraje dala zelenou novému prohlídkovému okruhu,...

Zlínský kraj v roce 2027 výrazně posílí podporu mládežnických sportovních akademií
Zlínský kraj v roce 2027 výrazně posílí podporu mládežnických sportovních akademií

Zástupci Zlínského kraje se sešli s představiteli krajských sportovních mládežnických akademií, aby...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.