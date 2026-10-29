Plzeňský kraj poprvé udělil ceny Inovace roku. Ocenění získali vědci, dronaři i šéf výzkumné organizace

Plzeňský kraj se 22. října poprvé zapsal do inovační mapy regionů s vlastním oceněním. Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace udělila při konferenci Smart Region Forum 2026 ceny Inovace roku Plzeňského kraje ve třech kategoriích, a jak zaznělo přímo na akci, rozhodně ne naposledy.
V kategorii Produkt a technologie zvítězila Západočeská univerzita v Plzni za inovativní systém rozpoznávající a podporující správné zapojení svalů pánevního dna u žen. Zařízení vzniklo mezinárodní mezioborovou spoluprací pod vedením výzkumného centra NTC. Hlavní technický řešitel Jan Vychytil přiznal, že ve vědecké práci člověk dopředu nikdy neví, zda jeho úsilí přinese výsledek, tentokrát se ale vše „velmi dobře sešlo". Biomechanička Hana Čechová doplnila, že téma nevzniklo od stolu, ale na přímou výzvu terapeutů. Produkt je zatím ve fázi prototypu a tým hledá investory pro další vývoj.
Kategorii Chytrý přístup ovládla Správa informačních technologií města Plzně za profesionální dronařskou jednotku, která zrychluje a zefektivňuje práci hasičů, policistů i záchranářů. Ocenění přebíral pilot a konstruktér Lukáš Mejtil, podle nějž jde hlavně o to inspirovat ostatní.
Osobností roku se stal Libor Kraus, předseda představenstva výzkumné organizace COMTES FHT z Dobřan, která se specializuje na aplikovaný výzkum kovových materiálů. Kraus při přebírání ceny připomněl, že ocenění patří celé organizaci a jejím zaměstnancům za 25 let společné práce.
Všichni laureáti obdrželi autorský umělecký objekt výtvarníka a světelného designéra Petra Puflera, známého pod pseudonymem Světlonoš, jehož díla se objevila například na plzeňském festivalu BLIK BLIK.
Samotná konference byla podle náměstka hejtmana pro IT a evropské záležitosti Martina Rybára živým zhmotněním Regionální inovační strategie Plzeňského kraje. Účastníky vybídl, aby si z akce odnesli nejen vizitky, ale i vědomí, že kraj někam postupuje. Vzájemnou spolupráci firem, škol i samospráv označil za klíčovou podmínku konkurenceschopnosti regionu.
Konferenci otevřela Adéla Hradilová z Moravskoslezského inovačního centra, která srovnala oba kraje a sdílela zkušenosti s budováním inovačního ekosystému. Zdůraznila, že ekosystém nevzniká sám od sebe a spolupráce vždy potřebuje koordinátora. Analytik Jan Zeman z agentury PAQ Research pak představil konkrétní data o Plzeňském kraji a mimo jiné upozornil na nedostatečný počet gymnazijních tříd v porovnání s jinými regiony. Závěrečný řečník, kreativec Jakub Hussar, varoval před podceňováním inovací v době krize. „Vždycky, když přišla nějaká krize, první, co se škrtalo, byly inovace. A to považuji za kardinální omyl," řekl.
V blocích Innovation Shorts pak své projekty představili zástupci startupů i etablovaných firem, například průtočné baterie Pinflow energy storage vzniklé spoluprací NTC a pražské VŠCHT, diagnostický systém parních turbín Doosan Škoda Power nebo startup nextdrop zaměřený na monitoring spotřeby vody v budovách.
Zdroj: Plzeňský kraj