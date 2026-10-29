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Pardubický kraj chce rozvíjet sociální ekonomiku a hledá konkrétní cesty, jak na to

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Může podnikání generovat zisk, vytvářet pracovní místa a zároveň pomáhat lidem, kteří mají na běžném trhu práce ztíženou pozici? Právě v tom tkví smysl…
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IMG_20261021_WA0002(1)

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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