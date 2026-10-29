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Ústecký a Karlovarský kraj spojily síly při zavádění umělé inteligence do škol

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Dva severočeské kraje se dohodly na společném postupu při digitalizaci vzdělávání. Hejtmani Ústeckého a Karlovarského kraje podepsali v Ústí nad Labem memorandum o spolupráci,…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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