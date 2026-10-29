Hasiči v Olomouckém kraji otevřou stanice veřejnosti. Akce proběhne v pátek třináctého

Hasiči v Olomouckém kraji otevřou stanice veřejnosti. Akce proběhne v pátek třináctéhoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 29.10.2026 15:30
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