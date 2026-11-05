Klein po tvrdém KO od Musayeva míří zpět do akce. Na PML 22 ho čeká Polák, který v Liberci přejel Brichtu

Tofiq Musayev ho podle oficiálního výsledku UFC zastavil údery ve 4:07 druhého kola. Ľudovít „Lajoš“ Klein, slovenský zápasník lehké váhy nejsilnější americké organizace světa, odcházel 1. srpna 2026 z bělehradské haly s porážkou technickým knockoutem. Jeho jméno je zpátky na plakátu, ne v Las Vegas, ale v Trenčíně na zimním stadionu Pavla Demitry. A hlavně v duelu, ve kterém se podle ohlášených pravidel vůbec neboxuje. Redakce MMAmag si proto otevřela stránku turnaje, profily obou mužů u pořádajících organizací i portál prodejce vstupenek a dopočítala, co ten návrat ve skutečnosti je.
Zpátky na plakátu, jenže tentokrát bez jediné rány
Soupeřem je Polák Kacper Formela, termín 28. listopadu 2026, místo zimní stadion Pavla Demitry v Trenčíně. Pořádá to PML, slovenská promotérská značka bojových sportů, která se akcí vrací do města po jarním turnaji. Titul ve hře v dostupném oznámení nikdo neuvádí.
Zásadní je formát. MMA Fanatik, který se odvolává na oznámení PML, píše o grapplingovém souboji do 80 kg na 2 pětiminutová kola. Nečekají ho údery ani kopy, jen strhy, kontrola na zemi, páky a škrcení.
Jedna věc se přitom nerovná druhé. Redakce MMAmag porovnala oficiální stránku turnaje s nabídkou prodejce vstupenek TicketLIVE: pořadatel u PML 22 uvádí začátek v 17:30, prodejce pracuje s 18:00. Kdo si kupuje lístek, ať počítá s dřívější variantou.
Mnohem zajímavější než formát je ale jméno na druhé straně. Formela si v září odvezl z Liberce skalp, který Čechy pořád štve.
Polák, který v Liberci zkazil večer Brichtovi
Formela je lehká váha KSW, tedy největší polské organizace smíšených bojových umění. Její web ho vede jako šestku divize s bilancí 3 výher a 2 porážek pod hlavičkou organizace. Předtím byl šampionem polské FEN, pás získal v roce 2022 a podle KSW ho třikrát obhájil.
A pak přišel 19. září 2026 a turnaj XTB KSW 121 v Liberci. Ze zápasové historie Lea Brichty na webu KSW, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Formela vyhrál většinovým rozhodnutím. Dva sudí mu dali zápas poměrem 30:27 a 29:28, třetí napsal remízu 28:28.
Přejetý zápas to tedy nebyl. Fights.cz popsal vyrovnaný průběh a zlom až ve třetím kole, kdy Formela trefil strh a Brichtu udržel dole. Přesně to je dovednost, která v Trenčíně rozhoduje.
Odveta za Brichtu to formálně není. Je to sportovní linka, kterou nabídl los, a nic víc.
Otázka je, v jakém stavu do toho Klein vůbec jde. Čísla z posledních čtyř měsíců mluví jasněji než dojmy.
Sto devatenáct dní mezi stopkou a novým plakátem
Zápas s Musayevem skončil ve druhém kole v čase 4:07. Při pětiminutovém kole to znamená 53 sekund do gongu. Mezi bělehradským 1. srpnem 2026 a trenčínským 28. listopadem 2026 je přesně 119 dní.
Kariérní stav popisuje žebříčkový portál FightMatrix. Vede Kleina s celkovou bilancí 24 výher, 6 porážek a 1 remízy; v UFC má 8 výher, 4 porážky a 1 remízu. Ve vydání z 1. července 2026 byl 33. lehkou vahou světa, po porážce klesl v žebříčku z 1. října 2026 na 54. místo a k 1. listopadu 2026 je 52.
Polská stopa se v jeho kariéře objevuje opakovaně. Mateusz Gamrot ho 31. května 2025 porazil jednomyslným rozhodnutím, Mateusze Rębeckého naopak Klein 25. října 2025 zdolal většinovým verdiktem.
Není to pád. Je to tvrdá brzda.
Vysvětlení, proč nastupuje zrovna v Trenčíně a zrovna bez úderů, ale neleží ve zdravotní kartě.
Proč se bojovník UFC objeví na slovenském plakátu
ANALÝZA Klein není volný hráč. Je to zápasník pod smlouvou s americkou organizací, a přesto je na kartě slovenského promotéra. Není to poprvé. Redakce MMAmag prošla oficiální kartu PML 20 a našla tam Kleina proti Jakubu Dohnalovi ve stejném formátu, grappling do 80 kg na 2 pětiminutová kola. Podle MMA Fanatik ten duel skončil remízou.
Proč zrovna takhle? Zápasníci se zámořskou smlouvou obvykle nemohou jinde nastoupit k plnohodnotnému zápasu smíšených bojových umění. Grappling je formát, který projde. FightLive to u PML 20 označil za pravděpodobné vysvětlení, potvrzenou klauzuli ze smlouvy nikdo nezveřejnil. Na téže kartě ostatně nastoupil v grapplingu do 74 kg i Losene Keita.
Dvakrát jde o stejného bojovníka a stejná pravidla. To už není nápad, to je model. Promotér dostane na plakát jméno z nejsilnější ligy světa, bojovník start bez rizika dalšího knockoutu a divák zápas, který s jeho představou o návratu do akce souvisí jen částečně.
Co se v Trenčíně ještě bude dít a kolik stojí být u toho
Klein není jediný tahák večera. Z toho, co pořadatel a prodejce zveřejnili, vypadá karta takto:
- Bergino proti Marpovi: podle FightBuzz PML změnilo pravidla z boxu na muay thai do 74 kg na 3 dvouminutová kola
- Lea Tanáčová proti Denise Novák Valové: pár uvádí pořadatel i prodejce
- Marián Jakubík proti Hafeni Nafukovi: podle MMA Fanatik zápas smíšených bojových umění do 73 kg na 3 pětiminutová kola
- Monika Chochlíková: účast potvrzena, soupeřka v oficiálních materiálech uvedená není
- Finále reality show Fight House
Vstupenky začínají na 19,90 € (orientačně zhruba 500 Kč) a nejdražší položky sahají k 990 € (asi 24 100 Kč). Oficiální oznámení o přenosu na webu PML chybí, Československé MMA psalo v září o vysílání na Prima Sport. A pozor na čas: pořadatel láká na 17:30, prodejce na 18:00.
Klein se tedy vrací rychle. Jen do zápasu, ve kterém se knockout z Bělehradu opakovat nemůže. Ostrý test lehké váhy přijde až po něm.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková