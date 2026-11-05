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Klein po tvrdém KO od Musayeva míří zpět do akce. Na PML 22 ho čeká Polák, který v Liberci přejel Brichtu

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V Bělehradě bylo hotovo ve 4:07 druhého kola. Na konci listopadu stojí Ľudovít Klein znovu na plakátu. A to v souboji, ve kterém podle oznámení promotéra nepadne jediná rána.
Klein po tvrdém KO od Musayeva míří zpět do akce. Na PML 22 ho čeká Polák, který v Liberci přejel Brichtu

Klein po tvrdém KO od Musayeva míří zpět do akce. Na PML 22 ho čeká Polák, který v Liberci přejel Brichtu

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.11.2026 14:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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