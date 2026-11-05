Stačí jedna chyba při ranním čištění auta a cesta do práce se může prodražit. Nejde jen o čelní sklo

Ranní cesta do zaměstnání se může zkomplikovat ještě před vyjetím z parkoviště. Přes noc se na oknech vytvoří námraza, řidič spěchá a škrabkou odstraní pouze tolik ledu, aby viděl na silnici před sebou. Boční okna zůstávají částečně zamrzlá a na střeše leží vrstva sněhu. Přesto nastartuje a vyrazí s předpokladem, že se zbývající námraza během jízdy rozpustí. Jenže právě takové jednání může znamenat porušení pravidel silničního provozu. Zákon totiž požaduje dostatečný výhled nejen dopředu, ale také dozadu a do stran.
Malý průzor v čelním skle nestačí
Podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, nesmí řidič řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh bránící výhledu z místa řidiče. Nestačí proto odstranit led pouze z části čelního skla přímo před volantem. Řidič musí mít dostatečný přehled také o dění vedle automobilu a za ním. Zamrzlá boční okna mohou komplikovat například odbočování, přejíždění mezi jízdními pruhy nebo sledování chodců na přechodu. Riziko představuje rovněž zamlžení skel zevnitř, které může výhled omezovat podobně jako venkovní námraza. Spoléhat na to, že se okna postupně vyčistí díky topení, proto není bezpečným řešením.
Pozornost si zaslouží také zpětná zrcátka, stěrače a světlomety. Přimrzlé stěrače nemusejí správně odstraňovat vodu a mohou se při spuštění poškodit. Sníh nebo led na světlometech zase omezují jejich účinnost. Zákon přitom výslovně stanoví, že činná plocha světel nesmí být zakryta nebo nadměrně znečištěna. Před odjezdem je proto vhodné zkontrolovat všechny části automobilu důležité pro bezpečnou jízdu. Samostatnou pozornost vyžaduje také čitelnost registrační značky.
Nebezpečí se může skrývat na střeše
Ani dokonale očištěná okna nemusí znamenat, že je automobil připravený k jízdě. Další nebezpečí představuje led na střeše, kapotě nebo nákladu. Při prudkém brzdění se může nahromaděný sníh sesunout na čelní sklo a řidiči náhle zakrýt výhled. Zmrzlé kusy se zase mohou vlivem proudění vzduchu nebo otřesů uvolnit a zasáhnout vozidlo jedoucí za ním. Zvlášť nebezpečné jsou větší ledové desky, které se mohou vytvořit na střechách dodávek a nákladních automobilů. Jejich pád může poškodit další vozidla nebo způsobit dopravní nehodu.
Zákon v této souvislosti výslovně zakazuje řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by se při uvolnění mohl stát nebezpečím pro ostatní účastníky provozu. Neznamená to však, že každá sněhová vločka na karoserii automaticky představuje přestupek. Rozhodující jsou konkrétní okolnosti, zejména omezení výhledu nebo nebezpečí spojené s uvolněním ledu. Samotná vrstva sněhu na střeše není v tomto ustanovení zakázána bez dalších podmínek. Z bezpečnostního hlediska je přesto rozumné odstranit sníh z celého vozidla ještě před odjezdem.
Pokuta může dosáhnout pěti tisíc korun
Pokud řidič poruší uvedené povinnosti, může být jeho jednání posouzeno jako přestupek podle zákona o silničním provozu. Při běžné právní kvalifikaci hrozí příkazem na místě pokuta do 1 500 korun. Jestliže se věc řeší ve správním řízení, pohybuje se sankce mezi 2 000 a 5 000 korunami. Za samotné porušení těchto povinností se standardně nepřičítají trestné body. Případné způsobení dopravní nehody však může znamenat přísnější právní posouzení i odpovědnost za vzniklou škodu. Policie proto upozorňuje na důkladné očištění automobilu ještě před zahájením jízdy.
Vedle námrazy by řidiči v listopadu neměli zapomínat ani na pravidla týkající se zimního obutí. Od 1. listopadu do 31. března musí mít osobní automobil zimní pneumatiky, pokud je na vozovce souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně lze jejich výskyt během jízdy vzhledem k počasí očekávat. Nejde tedy o bezpodmínečnou povinnost používat zimní pneumatiky každý listopadový den bez ohledu na počasí. U běžných osobních vozidel musí mít zimní pneumatiky hloubku hlavních dezénových drážek alespoň čtyři milimetry. Další požadavky mohou vyplývat také z dopravního značení na konkrétních úsecích. Před ranním odjezdem se proto vyplatí zkontrolovat nejen stav oken a karoserie, ale také podmínky na plánované trase.
Použité zdroje: e-sbirka.gov.cz