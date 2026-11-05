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Ořechové mušle podle babiččina receptu. Jednoduché spojení vlašských ořechů a rumu chutná i po letech

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Ořechové mušle jsou pro mě ztělesněním pravých Vánoc. Křehké máslové těsto, nadýchaná ořechová náplň z bílkového sněhu a závěrečná sněhová pokrývka z moučkového cukru. To je cukroví, které u nás doma nikdy nevydrží do Štědrého dne.
Fotografie k ořechovým mušlím

Fotografie k ořechovým mušlím

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Křehké ořechové mušle s mletými vlašskými ořechy a rumem: Recept, který jsem zdědila od babičky a nikdy jsem ho nezměnila
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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