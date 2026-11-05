Ořechové mušle podle babiččina receptu. Jednoduché spojení vlašských ořechů a rumu chutná i po letech

mám s Ořechové mušle spojené tak nějak napevno. Hned se mi vybaví babička, jak je bere ještě teplé do dlaní a jednu po druhé Vánocemi obaluje v moučkovém cukru, až vypadají jako malé zasněžené skořápky. Tenhle recept peču už dlouho. Vlastně jsem na něm změnila jen drobnost: těsto už nezadělávám ručně, ale nechávám ho vypracovat v domácí pekárně. Chuťově je výsledek stejný, někdy mi připadá dokonce lepší, a deset minut hnětení mám ušetřených.
Nejlepší na těchto
mušlích je ten kontrast. Křehké zvenku, uvnitř máslové těsto jemná náplň z bílkového sněhu a mletých vlašských ořechů. V troubě se náplň trochu zvedne, zůstane měkká a těsto se pak v puse skoro rozpadá.
Můj tip zní: Těsto dejte před tvarováním nejméně na 30 minut do lednice. Máslo musí ztuhnout, jinak se mušle v troubě snadno rozjedou a místo pěkného tvaru z nich budou spíš placičky. S teplým těstem rovnou z pekárny se sice pracuje rychleji, ale výsledek za to většinou nestojí. Recept na křehké ořechové mušle s bílkovou náplní
Z jedné dávky upečete přibližně
40 až 50 kusů. Záleží hlavně na velikosti a také na tom, jak štědře budete dávat náplň. Recept není složitý ani pro toho, kdo s vánočním cukrovím teprve začíná. Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 45 minut Ingredience k přípravě
Křehké těsto: 350 g hladké mouky 300 g másla nebo máslové Hery (studené, nakrájené na kostky) 3 žloutky 3 lžíce cukru 3 lžíce rumu
Bílkovou ořechová náplň: 3 bílky 150 g mletých nebo strouhaných vlašských ořechů 150 g moučkového cukru
Obalení: Postup přípravy ořechových mušlí s bílkovou ořechovou náplní
1. Do nádoby domácí pekárny nasypte
hladkou mouku, přidejte studené na kostky nakrájené máslo, žloutky, cukr a rum. Zapněte program na hnětení těsta a nechte pekárnu pracovat, dokud se všechno nespojí v hladkou, kompaktní hmotu. Pokud těsto zaděláváte ručně, pracujte raději rychle. Máslo pod teplýma rukama povolí docela ochotně a těsto pak zbytečně měkne.
2. Hotové těsto zabalte do potravinářské fólie a dejte ho na
30 minut do lednice. Chlad je u tohoto cukroví důležitý. Ztuhlé máslo pomůže tomu, aby mušle při pečení držely tvar a nesesedly se.
3. Mezitím připravte náplň.
3 bílky vyšlehejte do pevného sněhu. Začněte na nižší rychlost, potom přidejte. Hotový sníh poznáte tak, že se při otočení mísy nehýbe. Pak do něj opatrně zapracujte mleté ořechy a moučkový cukr. Míchejte spíš zdola nahoru, ne prudce dokola, aby sníh zbytečně nespadl.
4. Troubu předehřejte na
175 stupňů. Použít můžete horkovzduch nebo klasický horní a dolní ohřev, podle toho, co vám u vaší trouby funguje lépe. Plech vyložte pečicím papírem. Tvarování mušlí
Čtyři recepty na tradiční vánoční cukroví: Křehké linecké, voňavé vanilkové rohlíčky, nepečená vosí hnízda a kávovo-ořechová roláda
1. Z vychlazeného těsta odštípněte kousek velký asi jako vlašský ořech. V dlani ho zploštěte na menší kolečko, doprostřed dejte čajovou lžičku náplně a okraje těsta vytáhněte kolem ní nahoru. Nakonec mušli lehce vytvarujte do oválu. Nemusí být každá stejná, při pečení se stejně trochu zaoblí.
2. Připravené mušle skládejte na plech s rozestupy zhruba 2 centimetry. Náplň v troubě trochu naběhne, takže je lepší nechat kolem ní trochu místa.
3. Pečte v předehřáté troubě
12 až 15 minut, dokud nezačnou mušle jen zlehka zlátnout. Nenechte je ztmavnout. Těsto by přišlo o křehkost a cukroví by bylo tvrdší, než má být. Závěrečné obalení
1. Mušle obalujte v
moučkovém cukru ještě teplé, hned jak je zvládnete vzít do ruky. Na teplý povrch se cukr lépe chytí a vytvoří typickou bílou vrstvičku. Potom je přesuňte na mřížku a nechte úplně vychladnout. Těsto se ještě zpevní a náplň uvnitř si sedne. Foto: Cooky.cz, Křehké ořechové mušle s mletými vlašskými ořechy a rumem: Recept, který jsem zdědila od babičky a nikdy jsem ho nezměnila Tipy redakce: Máslo nebo Hera: Máslo dá těstu plnější chuť, Hera ho udělá o něco křehčí. Nejvíc se mi osvědčila kombinace 200 g másla a 100 g Hery. Po několika pokusech jsem se k ní stejně vrátila. Rum v těstě: Rum můžete nahradit rumovou esencí, případně ho úplně vynechat. V tom případě ale přidejte lžičku strouhané citronové kůry. Těsto díky ní dostane svěžejší tón. Bez rumu i bez kůry bývá chuť trochu plochá. Sníh nesmí čekat: Bílkový sníh připravujte až těsně před plněním. Když dlouho stojí, ztrácí objem a náplň pak v troubě tolik nenaběhne. Skladování: Hotové mušle uložte do plechové krabice a jednotlivé vrstvy proložte papírem. V chladnější místnosti vydrží bez potíží 10 až 14 dní. Plastová dóza není ideální, cukroví v ní snadno zvlhne a ztratí křehkost. Obalování ve dvou vrstvách: Pokud chcete opravdu bílé mušle, obalte je dvakrát. Poprvé ještě teplé, podruhé až po úplném vychladnutí. Druhá vrstva moučkového cukru dobře drží a cukroví pak vypadá slavnostněji.
Vánočka, co se povedla na první pokus: Osvědčené tipy a triky
Nepečené kuličky z Mila sušenek, nepečených piškotů a pár kapek rumu
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline