Polární vír nad Arktidou prudce zeslábl. Výpočty počítají s obratem větru už v pátek

Met Office ve zprávě ze středy 4. listopadu popsala polární vír jako nezvykle protažený. Z opačných stran do něj zasahují dvě velké atmosférické vlny, jejichž aktivita je na tuto roční dobu výrazně silnější než obvykle. Předpověď evropského modelu ECMWF počítá s dalším oteplováním ve stratosféře a s přesouváním víru mimo severní pól. Část výpočtů zahrnuje také krátký obrat větru ze západního na východní. Britská služba očekává slabou a krátkou změnu; dosažení podmínek výrazného náhlého stratosférického oteplení zatím nepotvrdila.
Výpočty pro pátek ukazují dvě oddělená jádra
Podrobnější časový průběh zveřejnil ve stejný den Andrej Flis ze Severe Weather Europe. V předpovědi pro pátek 6. listopadu ukazuje dvě jádra víru ve výšce přibližně třiceti kilometrů. Teplota má v této části atmosféry dosahovat více než 27 stupňů nad hodnotou obvyklou pro dané období. Proudění kolem víru přitom podle zveřejněných výpočtů slábne k nule. Největší pozornost budí časné datum: podobné výrazné narušení meteorologové běžně řeší až později během zimy.
Polární vír tvoří rozsáhlé proudění kolem arktické oblasti. Na podzim se s úbytkem slunečního záření vzduch nad pólem ochlazuje a rozdíl teplot proti jižnějším oblastem pomáhá západní větry zesilovat. Atmosférické vlny postupující zdola dokážou tento systém vychýlit a oslabit. Při náhlém stratosférickém oteplení může teplota vysoko nad zemí během několika dnů prudce vzrůst. Změna následně zasahuje do uspořádání proudění, které pomáhá určovat cestu tlakových níží a výší nad severní polokoulí.
Do vývoje zasahuje mimořádně teplý Pacifik
Letošní situaci ovlivňuje také El Niño. Met Office uvádí rekordní teploty mořské hladiny v oblasti centrálního tropického Pacifiku, kterou meteorologové používají ke sledování tohoto jevu. Teplá voda podporuje bouřkovou činnost a uvolňování tepla do atmosféry. Tím se mění proudění a zesilují se vlny, které postupují i do vyšších vrstev. Právě touto cestou může dění nad oceánem přispívat k narušení víru tisíce kilometrů daleko. Met Office souvislost vysvětluje jako jeden z důvodů zvýšené pravděpodobnosti stratosférického oteplení během zim s El Niñem.
Severe Weather Europe se věnuje i dalšímu výhledu pro Evropu. V aktuálním prodlouženém výpočtu na konec listopadu popisuje chladnější oblast směrem k východu kontinentu, zatímco na většině ostatního území převažují vyšší teploty a méně sněhu proti běžným hodnotám. Samostatně zveřejněné mapy pro prosinec a leden zachycují simulovaný vliv časného narušení víru. Autor je označuje jako srovnání klimatických výpočtů, nikoli konečnou předpověď letošní zimy. Pro Česko z nich neuvádí konkrétní množství sněhu ani termín příchodu mrazů.
Přenos změn ze stratosféry do nižších vrstev podle Met Office obvykle zabírá dva až šest týdnů, pokud se propojení vytvoří. Další průběh počasí pak určuje poloha tlakových útvarů a směr, odkud začne proudit vzduch. Na začátku sezony je na severní polokouli také menší zásoba studeného vzduchu než uprostřed zimy. Nejbližší výpočty zveřejněné Severe Weather Europe počítají po krátkém obratu s opětovným zesilováním západního větru kolem poloviny listopadu.
Použité zdroje: severe-weather.eu, metoffice.gov.uk, weather.metoffice.gov.uk