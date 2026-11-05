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Polární vír nad Arktidou prudce zeslábl. Výpočty počítají s obratem větru už v pátek

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Polární vír nad severním pólem výrazně slábne a jeho obvyklý tvar narušují silné atmosférické vlny. Britská meteorologická služba Met Office popsala vývoj jako výjimečný pro samotný začátek listopadu. Podle výpočtů zveřejněných portálem Severe Weather Europe se má proudění ve stratosféře už v pátek krátce obrátit. Meteorologové sledují také mimořádně silné El Niño, které zasahuje do počasí daleko za hranicemi Tichého oceánu.
Polární vír nad Arktidou prudce zeslábl. Výpočty počítají s obratem větru už v pátek

Polární vír nad Arktidou prudce zeslábl. Výpočty počítají s obratem větru už v pátek

Zdroj: Daniel Edwards / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 14:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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