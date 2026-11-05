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Požár haly v Unčovicích způsobil škodu 40 milionů korun, hasiči vyjížděli do areálu podruhé za 24 hodin

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Krátce po půl druhé v noci zachvátil oheň výrobní a skladovací halu v Unčovicích, místní části Litovle. Když hasiči dorazili na místo, plameny už…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 15:00

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