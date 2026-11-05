Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vedení Středu přebírá lidovec Chvátal, nejpalčivějšími tématy jsou zeleň a bydlení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Městskou část Brno-střed povede široká koalice. Funkci starosty po osmi letech převezme lídr vítězných lidovců Filip Chvátal. V prvním roce se noví zastupitelé chtějí věnovat hlavně otázkám zeleně v ulicích a dostupného bydlení.
Vedení Středu přebírá lidovec Chvátal, nejpalčivějšími tématy jsou zeleň a bydlení

Vedení Středu přebírá lidovec Chvátal, nejpalčivějšími tématy jsou zeleň a bydlení

Zdroj: Nicolas Rosier
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 14:15

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Brno chystá další část bulváru k novému nádraží. Stavět by se mohlo začít příští rok
Brno chystá další část bulváru k novému nádraží. Stavět by se mohlo začít příští rok
V brněnské bytové kauze padly první tresty. Za úplatky si dva lidé odnesli podmínku
V brněnské bytové kauze padly první tresty. Za úplatky si dva lidé odnesli podmínku

Městský soud v Brně dnes v případu údajně zmanipulovaného přidělování městských bytů v části Brno-střed...

Sport jako dítě nesnášela, nyní je mistryní v jízdě na koloběžce tažené psem
Sport jako dítě nesnášela, nyní je mistryní v jízdě na koloběžce tažené psem

Břeclavanka Jana Ciprysová se stala mistryní Evropy. Ve Švédsku vybojovala zlatou medaili v disciplíně...

Brněnští vědci vytvořili umělý rozštěp rtu. Chirurgové si na něm zkouší operace
Brněnští vědci vytvořili umělý rozštěp rtu. Chirurgové si na něm zkouší operace

Biomechanici z brněnského VUT ve spolupráci s bohunickou nemocnicí vyvinuli simulátor rozštěpu rtu. Pomůcka...

Brno se chystá na advent. Na Zelňáku už stojí vánoční strom
Brno se chystá na advent. Na Zelňáku už stojí vánoční strom

Vánoční přípravy v Brně nabírají na obrátkách. Na Zelném trhu už stojí více než desetimetrový smrk z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.