Vedení Středu přebírá lidovec Chvátal, nejpalčivějšími tématy jsou zeleň a bydlení

Městská část Brno-střed má nové vedení. Vítězní lidovci se dohodli na spolupráci se STAN, Zelenými a Žít Brno, ODS s TOP 09 a Piráty s Fakt Brno TU!.
Koaliční smlouvu partneři podepsali na radnici ve čtvrtek 5. listopadu ve 13 hodin, na společném programu i rozdělení odpovědnosti se dohodli po několika týdnech vyjednávání.
Bydlení, stromy i školy
Funkci starosty převezme Filip Chvátal (KDU-ČSL), předtím nejlidnatější městskou část osm let vedl Vojtěch Mencl (ODS), který teď bude místostarostou. Koalice má 37 hlasů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Hnutí ANO a SPD míří do opozice. Ustavující zastupitelstvo by mělo proběhnout ve středu 18. listopadu.
„Do voleb jsme šli s tím, že chceme na Brně-středu výrazně víc investovat do zeleně. A to se nám podařilo prosadit i do koaliční smlouvy. Potřebujeme ale také rychleji opravovat městské byty, rozšiřovat kapacity škol a víc zapojovat obyvatele do rozhodování o jejich okolí. Na tom všem jsme se s koaličními partnery dohodli,“ řekl Chvátal.
Zábrdovice, náplavka i rekonstrukce Obilňáku
Do zeleně i dalších úprav veřejného prostoru chce nové vedení investovat o 50 milionů korun více. Mezi priority patří Zábrdovice, také příprava nového parku před vstupem na výstaviště a kompletní rekonstrukce parku na Obilním trhu.
Koalice chce sázet více stromů, podílet se na revitalizaci nábřeží Svitavy a ve spolupráci s městem dokončit další etapu nábřeží Svratky.
Přípravy na klimatickou změnu
„Chceme Brno-střed lépe připravit na klimatickou změnu, dostat do ulic více stromů, keřů a popínavých rostlin a lépe hospodařit s dešťovou vodou. V oblasti bydlení chceme urychlit opravy prázdných bytů i opravy pro stávající nájemníky. Zaměříme se také na venkovní stínění oken, které pomůže chránit byty před letními vedry,“ uvedla Jasna Flamiková (Zelení), která by se měla stát první místostarostkou.
Radnice chce zveřejňovat harmonogram rekonstrukcí městských bytů a zkrátit dobu, po kterou zůstávají prázdné, a citlivě rekonstruovat historické budovy. Nové městské bydlení by ve spolupráci s magistrátem mělo vzniknout třeba v prolukách na Křížové.
Doprava v centru i bezpečnější cesty do školy
Během následujících čtyř let má dále vzniknout až 400 nových míst v mateřských a základních školách. Počítá se například s novými kapacitami na Soukenické, Mlýnské a v oblasti Trnité i s rozšířením stávajících škol. Kromě otevřené radnice a lepší komunikace s veřejností mezi další priority patří bezpečnější cesty do škol, zklidnění dopravy v historickém centru, lepší využití městských nebytových prostor, oživení Tržnice a podpora místních obchodů, služeb a komunitních aktivit.
Kdo povede Střed?
Rada Středu bude jedenáctičlenná. Šest míst připadne Lidovcům a Starostům, dvě získá uskupení Žít Zelené Brno, dvě ODS a TOP 09 a jedno Pirátům a Fakt Brno TU! pro Střed.
Vedení městské části
- starosta: Filip Chvátal (Lidovci a Starostové) - vedení radnice, investice do životního prostředí, rozvoj volnočasové infrastruktury a památková péče
- 1. místostarostka: Jasna Flamiková (Žít Zelené Brno) - životní prostředí, adaptace MČ na změnu klimatu, občanské záležitosti a matrika
- místostarosta: Vojtěch Mencl (ODS a TOP 09) - výstavba a územní rozvoj
- místostarosta: Libor Zabloudil (Lidovci a Starostové) - obchod a služby
- místostarosta: Martin Vrubel (Lidovci a Starostové) - bytová politika, bezbariérovost a rovné příležitosti ve vzdělávání
Členové rady
- Filip Havlíček (Piráti a Fakt Brno TU! pro Střed) - radní pro dopravu
- Petr Kalousek (Žít Zelené Brno) - radní pro turistický ruch, dislokace nebytových prostor, kultivaci trhů a citlivou renovaci obchodních parterů
- Martin Brym (ODS a TOP 09) - radní pro rozpočet a ekonomiku
- Karel Mikula (Lidovci a Starostové) - radní pro školství
- Tomáš Juriga (Lidovci a Starostové) - radní pro kulturu a sport
- Jiří Hofr (Lidovci a Starostové) - radní pro investice, informatiku a majetek
Gesce zastupitelů
- Ivo Skopal (Žít Zelené Brno) - uvolněný zastupitel pro správu bytových domů a bezpečnost
- Dominika Faik (Lidovci a Starostové) - sociální a zdravotní oblast
- Tomáš Psota, MBA (Piráti a Fakt Brno TU! pro Střed) - legislativa a otevřená radnice
Výbory zastupitelstva
- Roman Kotěra (ODS a TOP 09) - předseda finančního výboru
- zástupce z hnutí ANO - kontrolní výbor
Povolební uspořádání
Dosavadní koalici na radnici Brna-střed tvořily ODS s TOP 09, ANO a KDU-ČSL se STAN. Měla 30 mandátů. Chvátal uvedl, že s hnutím ANO nejednali. „My jsme to dlouhodobě takto uváděli, že si myslíme, že by bylo dobře, aby už v novém vedení nebyli,“ řekl v průběhu povolebního vyjednávání.
Lidovci v městské části získali 27 procent hlasů a 14 mandátů. Na druhém místě skončila společná kandidátka ODS s TOP 09 se ziskem 17,84 procenta hlasů a devíti mandátů. Třetí Zelení a Žít Brno mají také devět křesel, pět mandátů připadlo Pirátům a Fakt Brno TU! na pátém místě. Hnutí ANO, které bude v opozici, skončilo čtvrté se ziskem šesti mandátů. Dvě křesla připadla SPD.