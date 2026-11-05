Čtyřka má novou radu, starostou je potřetí v řadě Tomáš Soukup (ANO)

Novým místostarostou se stal Václav Michálek (ANO a nezávislí) a post místostarosty získal nově Miroslav Bluďovský z hnutí Starostové a nezávislí. Rada bude mít celkem sedm členů, čtyři z nich budou uvolnění. Tři místa neuvolněných radních obsadí Václav Beran a Martin Barták za ANO 2011 a nezávislé a Jiří Lodr z PRO PLZEŇ s podporou lidovců. Zastupitelstvo bude nově sedmadvacetičlenné. V minulém volebním období mělo 25 členů.
Na základě memoranda o koaliční spolupráci, které bylo podepsáno 15. října, byly navrženy čtyři výbory zastupitelstva, které byly schváleny na ustavujícím zasedání zastupiteli. Uvolněnou předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena Sandra Duspivová z Občanské demokratické strany, post uvolněného předsedy finančního výboru bude obsazen Lucií Peroutkovou z hnutí PRO Plzeň s podporou lidovců.
Neuvolněným předsedou Bezpečnostního výboru se stal na základě volby zastupitelů Václav Beran z hnutí ANO a nezávislých a neuvolněným předsedou Výboru pro záležitosti Bukovce, Červeného Hrádku a Zábělé byl zvolen Martin Kubin (ANO 2011 a nezávislí).
V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu má ANO 2011 a nezávislí celkem 13 křesel, Starostové a nezávislí 4, Pro Plzeň s podporou lidovců 3 mandáty, ODS 5 křesel a Chceme Plzeň - koalice nezávislých, TOP 09 a Zelených dva zastupitele.
Na ustavujícím zastupitelstvu znovuzvolený starosta poděkoval za dosavadní spolupráci bývalému místostarostovi Zdeňku Mádrovi z ODS. „Za poslední čtyři roky jsme v našem obvodě dokázali rozhýbat investice za více než 600 milionů korun. Nebylo to vždy jednoduché. Mnohé projekty se připravovaly celé roky, překonávaly nejrůznější překážky a často vyžadovaly velkou trpělivost,“ řekl starosta Tomáš Soukup.
Některé projekty budou podle slov starosty pokračovat dalšími kroky. „Chceme vrátit život Chlumu. Podařilo se nám zajistit budoucnost rozhledny ve veřejných rukou a nyní máme příležitost postupně obnovit celé toto nádherné místo, a to citlivě, s respektem k přírodě i jeho historii,“ prozradil část plánů do budoucna Tomáš Soukup.
V plánu jsou i další projekty. „Chceme vytvořit nové zázemí v Lobezském parku, kde máme v plánu vybudovat moderní stavbu zastřešeného pódia s posezením, občerstvením a toaletami. Už příští týden bychom představili občanům, jak by mohla stavba vypadat,“ nastiňuje znovuzvolený 1. místostarosta Jan Kakeš.