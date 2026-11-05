Zrušené sci-fi Stevena Spielberga konečně vznikne. Chystá ho jiný legendární tvůrce

Román Robokalypsa před časem upoutal pozornost Stevena Spielberga. Ten z hvězdného projektu nakonec vycouval, příležitosti se nicméně chopili tvůrci úspěšných seriálů a jiný slavný režisér.
Román Daniela Howarda Wilsona se odehrává v postapokalyptické budoucnosti, v době, kdy se inteligentní stroje obrátily proti lidem a většinu jich vyhubily. Zbytek lidstva přežívá v úkrytu a plánuje odvetný úder. Zápletka jako z Terminátora, nicméně Wilson je zároveň inženýrem robotiky a svému románu vtisknul několik zajímavých existenciálních otázek. Akční filosofické sci-fi se chopil Steven Spielberg, jenž připravoval filmovou adaptaci s Chrisem Hemsworthem a Anne Hathaway v hlavních rolích. Z projektu ale sešlo.
Ukázalo se, že výroba filmu by stála opravdu nemalý peníz, jenž by se v době, kdy se publikum od blockbusterů spíše odvrací, nemusel vrátit a pro studio DreamWorks by tak projekt mohl být likvidační. Zdálo se tedy, že Robokalypsu ještě dlouho neuvidíme, naštěstí svitla fanouškům naděje – Akiva Goldsman, tvůrce seriálů Star Trek: Tajemné nové světy nebo Hranice nemožného a osvědčený hollywoodský scenárista, píše pilotní díl seriálové adaptace. Ten má zrežírovat slavný režisér Ron Howard, režisér Rivalů, Čisté duše, Apolla 13 či Grinche.
„Robokalypsa má všechnu váhu a napětí velkého akčního příběhu, ale to, co mě k tomu přivedlo, jsou podnětné myšlenky a lidstvo jako takové v jeho středu,“ prohlásil Ron Howard. „Daniel vytvořil budoucnost, která je děsivá a zároveň neuvěřitelně uvěřitelná, s postavami, které musejí přijít na to, co nás spojuje, když se technologie, na kterou spoléháme, obrátí proti nám. Také jsem nadšený, že mohu znovu pracovat s Akivou. Máme spolu úžasné tvůrčí zkušenosti a tohle vypadá jako skvělý příběh, jenž by nás mohl znovu svést dohromady.“
Spielberg přitom u látky zůstává, byť tentokrát jako producent skrze společnost Amblin Entertainment. Nadšení je však třeba trochu tlumit. Projekt je totiž v nejranějších fázích, kdy se pracuje teprve na scénáři a seriál zatím nemá ani streamovací službu, na níž by našel domov. I tato šance proto může dopadnout všelijak. I tak je příjemné, že se adaptace oblíbeného románu hýbe kupředu a znovu s ikonickým režijním jménem v čele.
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Zdroj: Screen Rant