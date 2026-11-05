V pátek ve 20:00 zůstaňte doma: ČT2 vysílá mrazivou hru na kočku a myš v kulisách Paříže

Zvuk tekoucí vody a pak mrazivé ticho
Uznávaný americký kardiolog přijíždí se ženou do Francie na lékařskou konferenci. Příjemné očekávání společných chvil se však nenaplní.
Zatímco se muž sprchuje v hotelové koupelně a šum tekoucí vody přehluší okolní zvuky, jeho manželka z pokoje beze stopy zmizí. Zmatený lékař zpočátku doufá v nedorozumění, ale realita je nemilosrdná.
Nález cizího zavazadla naznačuje osudovou záměnu totožných kufrů na letišti. Město lásky se náhle mění v chladný a nebezpečný labyrint. Zoufalý hrdina, který neovládá francouzštinu ani nezná místní poměry, se ocitá v pasti.
Jediným vodítkem se stává podivná šifra a záhadná dívka z nočního klubu, jež ho zavede do nebezpečné sítě špionáže a organizovaného zločinu. Tento strhující mysteriózní thriller z roku 1988 nosí v českém prostředí název 48 hodin v Paříži (v originále Frantic). Režie se chopil vizionář Roman Polański, který spolu s Gérardem Brachem a Robertem Townem vytvořil jedno z nejpozoruhodnějších děl 80. let. Hlavní roli ztvárnil legendární Harrison Ford v roli Dr. Richarda Walkera.
Nepřátelská zeď byrokracie
Největší napětí celého příběhu nepramení z otevřeného násilí, ale z absolutní izolace jednotlivce. Když se muž pokusí nahlásit zmizení své ženy na francouzské policii i na americkém velvyslanectví, naráží na tvrdou zeď byrokratické lhostejnosti.
Úředníci a vyšetřovatelé jeho paniku zlehčují. Situaci vyhodnocují jako běžný manželský konflikt, únos ze msty nebo prostý odchod za tajným milencem. Tento psychologický tlak dokonale ilustruje bezmoc člověka vytrženého ze známého prostředí.
Bez zastání úřadů a v cizí zemi nezbývá hlavnímu hrdinovi než čelit nepřátelům i vlastnímu strachu úplně sám na vlastní pěst. Roli zmizelé manželky Sondry si zahrála Betty Buckleyová. Tajemnou pařížskou dívku Michelle obsadila tehdy jednadvacetiletá Emmanuelle Seignerová. Ve snímku dále excelují John Mahoney nebo Dominique Pinon.
Zranitelný hrdina bez superhrdinského pláště
Harrison Ford v této roli vědomě odložil svou masku nedotknutelných akčních hrdinů typu Indiana Jones. Místo neohroženého drsňáka vytvořil postavu zranitelného, obyčejného muže, kterému věříte každý jeho strach a každý nejistý krok v neznámých ulicích.
Přesto Ford předvedl obdivuhodný fyzický výkon. Řadu vyčerpávajících a nebezpečných scén, jako byl pohyb po šikmých a kluzkých pařížských střechách, odehrál zcela sám bez zastoupení kaskadérem. Natáčení probíhalo na autentických lokacích v Paříži včetně nočních klubů a hotelů v centru metropole.
Osudové setkání za kamerou a ikonické tango
Natáčení filmu Frantic mělo zásadní dopad i na osobní život samotného režiséra. Když Roman Polański obsadil do klíčové role pařížské dívky Michelle modelku Emmanuelle Seignerovou, profesionální spolupráce na place rychle přerostla v hluboký osobní vztah. O rok později, v roce 1989, vstoupili do svazku manželského.
Jedinečnou temně smyslnou atmosféru pařížského podsvětí výrazně podbarvuje hudební doprovod legendárního skladatele Ennia Morriconeho, jehož podmanivé tango dodává filmu nezaměnitelnou rytmiku.
Fakta, čísla a televizní vysílání
Snímek vznikl v americko-francouzské koprodukci s rozpočtem přibližně 20 milionů dolarů a v celosvětových kinech utržil okolo 17,64 milionu dolarů. Přestože v době své premiéry neobdržel významná akademická ocenění jako Oscary nebo Zlaté glóby, postupem času získal zasloužený status kultovního hitchcockovského thrilleru 80. let.
Na portálu ČSFD si drží solidní hodnocení 71 %. Nenechte si ujít tento výjimečný filmový zážitek. Snímek 48 hodin v Paříži můžete sledovat na ČT2 v pátek 6. listopadu 2026 od 20:00 do 22:05.
Zdroje článku: csfd.cz, breathingdead.wordpress.com, rogerebert.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá