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V pátek ve 20:00 zůstaňte doma: ČT2 vysílá mrazivou hru na kočku a myš v kulisách Paříže

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Zatímco americký kardiolog stojí pod sprchou v pařížském hotelu, jeho manželka z pokoje beze stopy zmizí. Zůstává zde jen cizí kufr a šifra vedoucí do podsvětí organizovaného zločinu.
V pátek ve 20:00 zůstaňte doma: ČT2 vysílá mrazivou hru na kočku a myš v kulisách Paříže

V pátek ve 20:00 zůstaňte doma: ČT2 vysílá mrazivou hru na kočku a myš v kulisách Paříže

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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