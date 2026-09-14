Dejte sbohem nevzhlednému obýváku: Vyhněte se těmto 5 nejčastějším chybám

Většina z nás se snaží, aby obývací pokoj byl nejen na pohled reprezentativní, ale aby byl také pohodlný a útulný. Jenže ne vždy se naše snažení setkává s úspěchem. Mohou za to častokrát zdánlivé drobnosti, které na první pohled ani nejsou patrné. Zpravidla na ně přijdeme až při běžném užívání pokoje. Které to jsou?
Intenzivní barvy se brzy okoukají. Zdroj: Canstockphoto 1. Špatně vybrané barvy
První, co v obývacím pokoji vybíráme, jsou barvy a jejich kombinace. Rozhodně nic nezkazíte, zvolíte-li na jednu stěnu oblíbenou barvu a ostatní necháme čistě bílé, nebo světle krémové. V kurzu jsou neutrální, nebo zemité barvy. Chybu ale neuděláme ani veselou barvičkou, která by však měla být zvolena v pastelovém tónu. Výraznější barvu lze do interiéru zakomponovat také pomocí výraznějších doplňků. Při výběru se nebojte vzít k ruce barevné spektrum, které poradí, jaké barvy kombinovat. Nezapomeňte také vzít v úvahu, na jakou světovou stranu pokoj směřuje. Na sever, kde není moc sluníčka, jsou vhodné teplé odstíny (oranžová, žlutá apod.), na jih se nemusíte bát studených barev (modrá, šedá ad.).
Vhodná je kombinace tón v tónu, vnáší do pokoje harmonii. Zdroj: Orsei 2. Nesprávně zvolená i umístěná sedačka
Nezapomeňte, že sedací souprava, která se vám líbí v obchodě, může doma vypadat naprosto jinak. Sedačku volte podle dispozice a stylu prostoru a zároveň pamatujte na dostatečné místo pro samotný pohyb kolem ní. Do větší místnosti si můžete dovolit prostornou sedačku a do menší naopak takovou, která nezabere příliš místa. Zásadní chybu představuje také špatné umístění. Pokud sedačku umístíte zády ke dveřím, je automaticky nepříjemné, že nemáte tušení o dění za zády. Nepříjemného pocitu můžete docílit i umístěním sedačky doprostřed místnosti. Vždy ji tedy umísťujte tak, aby z ní byl co největší přehled po místnosti a abyste měli dobrý výhled na dveře.
Na sedačce umístěné zády ke dveřím se nikdy nebudeme cítit příjemně. Zdroj Natuzzi Italia 3. Nedostatek světla
Abychom se v obývacím pokoji cítili dobře, musí být dostatečně prosvětlený. Ponurá místnost nebude na nikoho působit dobře. Navíc může vést ke ztrátě energie, špatným náladám, ale i k depresím. Nejlepší světlo dostaneme pomocí oken. Obecně jsou na tom nejlépe prostory situovány na západ nebo jih, případně jiho-západ, kdy nám do pokoje svítí slunce celé odpoledne. Ať už je ale pokoj situovaný na kteroukoliv světovou stranu, nezapomeňte zainvestovat do kvalitního osvětlení. Klasické osvětlení doplňte stolními nebo stojacími lampami, dekorativním osvětlením, či nenápadnými LED páskami. Různými typy svítidel lze prakticky vymezit jednotlivé zóny. Nebojte se proto zainvestovat i do takových žárovek, u kterých lze nastavit nejen barvu světla, ale i jeho intenzitu.
4. Maličký konferenční stolek
Další chybou, které se často dopouštíme, je nesprávný výběr konferenčního stolku. Sloužit by měl jak k odložení kávy, občerstvení, oblíbených předmětů, ale i pro vyšperkování dekorací. Často volíme jeden malý stolek doprostřed velkého prostoru, kde zkrátka zaniká. Trendem poslední doby je několik menších stolků, které se vzájemně doplňují a navíc je můžete variabilně přemísťovat. Některé sety stolků lze skládat do sebe, takže nepřekážejí a využívají se jen v případě potřeby.
Zvolte více menších variabilních stolků. Zdroj: Ikea 5. Přehnaná dekorace
Někdy je méně více a v tomto případě toto pravidlo platí dvojnásob. Dekorace sice podtrhne charakter a styl interiéru, nicméně pokud to s ní přeženeme, docílíme opačného efektu. Suvenýry z dovolené, rodinné fotografie a další dekorace dejte na obdiv s mírou. Mnoho předmětů vás také bude nutit k častějšímu úklidu, jelikož jsou lapačem prachu. Dekoraci do obývacího pokoje lze zakomponovat i jinak. Vyzkoušejte pokojové květiny v originálním květináči, příjemné polštářky na sedačce, nebo vonné svíčky.
Zdroj info: Kapitoly o bydlení, Moderní design, Vše ke kvalitnímu bydlení Dekorace musí být zvolena vkusně a v míře. Zdroj: Home Style Fotogalerie: Na sedačce umístěné zády se nikdy nebudeme cítit příjemně. Zdroj Natuzzi Italia Všechny lampy v bytě musí svítit. Jakmile zdroj nefunguje, ihned ho vyměňte.Zdroj: Eglo Dekorace by měla být zvolena vkusně a v míře. Zdroj: Home Style Zaujměte třeba zajímavými obrazy, tím odvedete pozornost od velikosti prostoru. Zdroj: Ikea Rozměr a tvar sedací soupravy by měl korespondovat s velikostí místnosti, ve které bude sloužit. Zdroj Natuzzi Italia Zdroj: Eglo Šedou barvu se nebojte zvolit do pokoje, do kterého proudí dostatek denního světla. Zdroj: Home Style Zdroj: Eglo Nezapomeňte sladit dekorace i osvětlení. Zdroj: Eglo Zdroj: Home Style Velkou parádu udělají i květiny. Zdroj: Ikea Volte jemné odstíny barev. Zdroj: Ikea Zdroj: Ikea