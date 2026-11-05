Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Čtyři vraždy stačí, drahoušku: Změna hlavního obsazení, herec zapíjel léky alkoholem kvůli bolestem a vrácení úderu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Během natáčení komedie Čtyři vraždy stačí, drahoušku herce Jana Libíčka trápila těžká nemoc. Své bolesti utápěl na place v prášcích a pivu.
Čtyři vraždy stačí, drahoušku

Čtyři vraždy stačí, drahoušku

Zdroj: FOTO:Jan Kuděla, distr. FTV Prima
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 17:50

Reklama
Další články z V Telce
Matrix Reloaded: Keanu Reeves se vzdal podílu z prodeje lístků za 38 milionů dolarů, honička se natáčela tři měsíce
Matrix Reloaded: Keanu Reeves se vzdal podílu z prodeje lístků za 38 milionů dolarů, honička se natáčela tři měsíce
Výkřik ve tmě: Meryl Streep ve filmu podle skutečnosti hraje matku odsouzenou za vraždu dítěte. Podle ní jej odnesl pes
Výkřik ve tmě: Meryl Streep ve filmu podle skutečnosti hraje matku odsouzenou za vraždu dítěte. Podle ní jej odnesl pes

Drama Výkřik ve tmě se vrací ke skutečnému případu Lindy Chamberlainové. Dingo jí odnesl dítě, soud ji...

Zrádci: Výbuch vlaku vyřadil dalšího věrného. Chybující Petr pak poštval spojence proti sobě
Zrádci: Výbuch vlaku vyřadil dalšího věrného. Chybující Petr pak poštval spojence proti sobě

Osmá epizoda reality show Zrádci přinesla dramatický výbuch vlaku, který vyřadil Barnabáše. U kulatého...

Čtvrteční díl Ulice: Veroničino konečné rozhodnutí, nečekaná žárlivost a Soňa začne jednat
Čtvrteční díl Ulice: Veroničino konečné rozhodnutí, nečekaná žárlivost a Soňa začne jednat

Čtvrteční Ulice přinese Veroničino definitivní rozhodnutí ohledně Patrika, které jej překvapí. Matouš...

Z pekla: Johnny Depp vyšetřoval vraždy v malé obci u Prahy. Režisér si v Česku stěžoval na počasí i jazykovou bariéru
Z pekla: Johnny Depp vyšetřoval vraždy v malé obci u Prahy. Režisér si v Česku stěžoval na počasí i jazykovou bariéru

Americký snímek Z pekla postavil londýnský Whitechapel za Prahou. Tvůrci ale nenašli odvahu ukázat tu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.