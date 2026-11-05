Čtyři vraždy stačí, drahoušku: Změna hlavního obsazení, herec zapíjel léky alkoholem kvůli bolestem a vrácení úderu

Čtyři vraždy stačí, drahoušku, FOTO: Jan Kuděla, distr. FTV Prima Čtyři vraždy stačí, drahoušku, FOTO: Jan Kuděla, distr. FTV Prima Čtyři vraždy stačí, drahoušku, FOTO: Jan Kuděla, distr. FTV Prima Čtyři vraždy stačí, drahoušku, FOTO: Jan Kuděla, distr. FTV Prima
Bláznivá komiksová komedie Čtyři vraždy stačí, drahoušku z roku 1970 sršela na obrazovkách gagy a absurditou. Zatímco diváci se při pohledu na vraždící gangstery skvěle bavili, herci občas prožívali velmi náročné chvíle. O velké utrpení se postaral především těžce nemocný Jan Libíček, který svůj špatný stav utápěl v prášcích a alkoholu. Nenápadný učitel uprostřed války gangů
Když si obyčejný středoškolský učitel literatury George Camel (Lubomír Lipský) otevře dveře, začnou na něj pravidelně vypadávat mrtvoly. Zcela nevědomky se zapletl do nelítostného souboje dvou konkurenčních gangsterských band ze San Boniga a Michaga, které na území fiktivní západní země Bonzánie soupeří o šek na rovný milion dolarů. Zločinci likvidují jednoho muže za druhým, přičemž místní neschopná policie považuje za chladnokrevného vraha paradoxně právě uťápnutého Camela. V krvavém komiksovém chaosu ho ovšem sledují i dvě neméně nebezpečné ženy, drsná šéfka gangu Kate v podání Ivy Janžurové a odhodlaná novinářka Sabrina, kterou hraje Jiřina Bohdalová.
Bláznivá parodie vznikla na motivy románu jugoslávského spisovatele Nenada Brixyho Mrtvým vstup zakázán z roku 1960. Očití svědkové ovšem potvrdili, že když Brixy dorazil na pražskou premiéru a uviděl, jak volně s jeho dílem tvůrci naložili a přeměnili ho na crazy komedii, neskrýval svůj šok a rozladění. Své dílo zkrátka na plátně vůbec nepoznal. Později však tvůrcům uznal, že se jim film opravdu povedl. Odnesl si také jeden netradiční honorářový zádrhel, protože své peníze si mohl nechat vyplatit pouze s přísnou podmínkou, že je musí celé utratit výhradně na území tehdejšího Československa.
Bolest tlumená alkoholem a bitka ve vaně
Pro herce Jana Libíčka představovalo natáčení v roli komisaře Brookse utrpení. Trápila ho silná cukrovka a těžce nemocné ledviny, kvůli kterým zažíval velké bolesti. Spolykal denně množství prášků a rovnou je zapíjel pivem nebo tvrdým alkoholem v naději, že se mu uleví. Kolegové z placu se ho snažili přemluvit k okamžité hospitalizaci, ale herec měl z lékařů panický strach a veškerou pomoc rezolutně odmítal. Konec kariéry a návrat z vězení si u komedie naopak zažil Zdeněk Kryzánek jako gangster Bill. Komunisté ho totiž předtím odsoudili na tři roky do vězení s odůvodněním, že jeho činnost se neslučovala s postoji socialistického člověka.
Štáb nešetřil ani další hvězdy, i když ve veselejším duchu. V populární scéně, kdy se Jiřina Bohdalová jako Sabrina a Iva Janžurová jako Kate mydlí a perou ve vaně plné pěny, podaly obě herečky tak přesvědčivý a excelentní výkon, že je přímo na place zaskočil vlastní kolega. Lubomír Lipský, který scénu zpovzdálí s nadšením pozoroval, prý po skončení klapky začal oběma tleskat a hlasitě křičel, ať záběr okamžitě opakují znova.
Lipský mimochodem svou hlavní roli neměl jistou, protože režisér a jeho bratr Oldřich Lipský do ní původně zvažoval Radoslava Brzobohatého. Nakonec ale couvl, když zjistil, že by dvojice Brzobohatý a Bohdalová hrála v jednom roce už ve třetím společném snímku. Původně přitom neměla hrát ani Bohdalová, kterou režisér dosadil jako náhradu za Olgu Schoberovou.
Ostrý stisk pro Saudka a vracení úderů
Nedílnou součástí snímku jsou komiksové kresby, které stvořil výtvarník Kája Saudek. Jeho talent posunul celou komedii vizuálně do úplně jiné roviny. Fanoušci a komiksoví nadšenci prý během tehdejších projekcí v kině dokonce neváhali fotit jednotlivé Saudkovy malůvky přímo z plátna. Oslnění však nesdílel tehdejší normalizační režim, který malíře dlouhodobě ignoroval, takže od tohoto projektu se Saudek už nikdy k další profesionální práci na filmu nedostal. Výtvarník si alespoň do filmu v propagačních materiálech neodpustil drobný satirický rýpanec do prezidenta Ludvíka Svobody, protože mu záměrně přizpůsobil podobu prezidenta fiktivní Bonzánie.
Zajímavě si s obrazem vyhráli i sami filmaři. Když dvojice gangsterů přehazuje bezbranného Camela vzduchem z jedné strany stolu na druhou, divákům to připadá neuvěřitelně přirozené. Může za to jednoduchý trik s obráceným časem. Kaskadér, který padá pod úderem, ve skutečnosti v záběru skákal rovnou přímo proti oběma pěstím, a štáb poté při střihu záznam jednoduše pustil pozpátku.
Komedii Čtyři vraždy stačí, drahoušku uvede stanice Prima MAX ve čtvrtek 5. listopadu ve 20:00.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, filmovyprehled, csfd).