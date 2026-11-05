Nemocnice Znojmo školí skoro 400 zdravotníků v péči o žilní katétry

Nemocnice Znojmo školí skoro 400 zdravotníků v péči o žilní katétryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
odborne-skoleni-zamerene-na-peci-o-invazivni-zilni-vstupy-734×423
Článek byl publikován 05.11.2026 17:30
V bezprostředním sousedství plánovaného nového brněnského železničního nádraží a obchodního centra Vaňkovka...
Na Frýdlantsku odstartovala první ze čtyř plánovaných staveb, které mají posílit zásobování pitnou vodou v...
Vyprat si prádlo a mít čisté oblečení na pracovní pohovor zní jako samozřejmost. Pro mladé lidi, kteří...
Čtyřicet dva dětí ve věku od jednoho do šesti let prošlo v úterý 3. listopadu preventivním měřením zraku v...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →