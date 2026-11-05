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Rekordní zájem turistů o Olomoucký kraj: která místa lákala nejvíc lidí?

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Stovku turistických cílů v Olomouckém kraji loni navštívilo celkem 2,618 milionu lidí, meziročně o téměř deset procent více. Největší zájem byl o Zoologickou zahradu Olomouc, termální lázně Velké Losiny či přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně společně s lanovkou v Koutech nad Desnou.
Rekordní zájem turistů o Olomoucký kraj: která místa lákala nejvíc lidí?

Rekordní zájem turistů o Olomoucký kraj: která místa lákala nejvíc lidí?

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 18:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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