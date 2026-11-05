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Divoký kůň Devítka sází na jistotu. Malkovich si jde v černohumorné jízdě pro Oscara

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Zkušený divadelník a filmový režisér Martin McDonagh má na svém kontě sice jenom pět snímků, i přesto si ale dokázal poměrně jasně vybudovat svou typickou filmařskou image, díky níž každý divák ví, co může od jeho oceňovaných počinů čekat. Ze své tradiční tvůrčí cesty plné drsných zabijáků, cynických hlášek a takřka coenovské atmosféry neuhýbá ani v očekávané novince Divoký kůň Devítka (Wild Horse Nine). I když se nejedná o žádný svěží tvůrčí vítr, bude to i tentokrát vadit jen málokomu.
Divoký kůň Devítka sází na jistotu. Malkovich si jde v černohumorné jízdě pro Oscara

Divoký kůň Devítka sází na jistotu. Malkovich si jde v černohumorné jízdě pro Oscara

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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