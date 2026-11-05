Režisér Zrádců Krug se kvůli Annelie rozčílil nejvíc za všechny série. Petrova chyba pak utnula jásot štábu

Annelie - 8. díl Zrádců. FOTO: distr. FTV Prima Annelie - 8. díl Zrádců. FOTO: distr. FTV Prima Annelie - 8. díl Zrádců. FOTO: distr. FTV Prima Annelie - 8. díl Zrádců. FOTO: distr. FTV Prima Annelie - 8. díl Zrádců. FOTO: distr. FTV Prima Annelie - 8. díl Zrádců. FOTO: distr. FTV Prima Annelie - 8. díl Zrádců. FOTO: distr. FTV Prima Annelie - 8. díl Zrádců. FOTO: distr. FTV Prima Annelie - 8. díl Zrádců. FOTO: distr. FTV Prima Annelie - 8. díl Zrádců. FOTO: distr. FTV Prima
Osmý díl Zrádců přinesl napínavou vlakovou misi a pořádné dusno u kulatého stolu. Režisér Markus Krug a Vojtěch Kotek v novém podcastu Liščí komnata prozradili, co všechno se dělo mimo záběry kamer. Štáb musel krotit neherní argumenty, řešit dusící se kameramany a hradní pán se klepal zimou pod náporem vody z hasičských cisteren. Annelie a největší naštvání na place
U kulatého stolu bylo tentokrát pořádné horko.
přiznal, že ho chování Annelie pořádně zvedlo ze židle. Při své obhajobě totiž ostatním naznačovala, že má ke štábu zvláštní vztah a ví víc než oni. Jako důkaz uvedla, že za ní přišel režisér se showrunnerkou. Jenže režie tehdy výjimečně zašla do zpovědnice za všemi hráči, kteří vyhráli výhodu, aby jim vysvětlila, jak s ní mohou naložit. Žádné zvláštní zacházení v tom nebylo. Markus Krug
„Byl jsem nejnaštvanější za všechny série v těchhle ohledech porušování. Ona celou svoji obhajobu začala slovy: ‚Tohle se vystřihne, ale já vám to řeknu stejně,‘“ popsal Krug. Podle něj něco takového mohlo potopit důvěru ve hru, protože jakýkoli náznak, že produkce někomu dává víc informací, zpochybňuje férovost celé soutěže.
Annelie navíc podle něj jednala čistě ze své iniciativy, i přes opakovaná upozornění. Štáb pak musel ostatním hráčům věci dovysvětlovat a diváci tyhle pasáže na obrazovce vůbec neuvidí, protože se musely vystřihnout. Krug celou věc nakonec uzavřel smířlivě:
„Zdravíme Annelie. Promiň, hraješ skvělou hru.“ Jásot v režii překazil Petrův útok na Zdíšu
Když Petr u kulatého stolu konečně ukázal na Annelie a odhalil v ní zrádce, v zákulisí propukla obrovská radost. Krug zavzpomínal, jak všichni slavili, že věrní po dlouhé době zase našli správný cíl. Radost netrvala dlouho. Petr vzápětí zaútočil i na Zdíšu, což tvůrci vnímají jako osudovou chybu.
„Je škoda, že nemá sluchátko a já nemůžu režírovat tu akci. Řekl bych mu, ať to u toho nechá, že ho Dáša podpoří,“ litoval Krug. Kdyby Petr zůstal jen u Annelie, mohl se z něj podle něj stát velmi výrazný hráč celé série. Do hodnocení se vložil i Vojtěch Kotek. Toho zaskočila Petrova poznámka, že by Annelie zahrála leda miminko v kočárku.
Hradní pán prý musel nasadit kamennou tvář, aby na něm nebyla znát žádná reakce, protože mu tato slova přišla strašně přísná. Některé následné výpady proti Zdíše a její profesi produkce navíc úplně vystřihla, protože už sklouzávaly do příliš osobní roviny.
Zrušená vlaková mise a mrak prachu
Obrovskou výzvou pro celý tým byla samotná vlaková mise, ve které hráči cestovali v dřevěných bednách a teprve postupně se ukázalo, koho zrádkyně zavraždily. Nápad s bednami vymyslel zahraniční konzultant formátu až v průběhu natáčení.
Akce s vlakem se během příprav rušila tak často, že to tvůrci považují za naprostý rekord. Naposledy její zrušení hrozilo jen pár týdnů před klapkou. Důvodem byly vysoké náklady, logistika a chybějící historické vlaky. Vagony museli filmaři skládat z několika muzeí a část si dokonce půjčovali od hollywoodského štábu. Parní lokomotivu nesehnali vůbec, takže nakonec vyrazila dieselová.
Americký kolega, který má na svědomí britskou verzi, prý vůbec nechápal, že v Česku někdo povolil odpalovat výbušniny za jízdy. V Británii vybuchoval vlak odstavený na opuštěné koleji. Kvůli chybějícím financím se navíc akce netestovala předem.
„Takže jsme tuhle misi testovali v den akce,“ přiblížil Krug. Při zkušební jízdě se lokomotiva porouchala a cesta zpátky trvala skoro dvě hodiny, hráči mezitím čekali na hradě.
Samotné natáčení zkomplikovaly piliny v sudech. Ty udělaly za jízdy takový mrak, že se kameramani dusili a z vlaku volali s prosbou o ochranné brýle a šátky. Průvodčí si ve vlaku zahráli profesionální kaskadéři a na bezpečnost dohlíželi hasiči i ochránci přírody z CHKO.
Mrznoucí Kotek a rozhovor v kapli
Své si prožil i samotný
. Scéna s amuletem se dotáčela v noci a štáb na něj pouštěl vodu ze dvou hasičských cisteren. Měl za sebou celodenní natáčení a ráno ho čekala další práce. Kotek „Já jsem se třásl, fakt regulérně třásl,“ prozradil s tím, že na konci mise navíc ztratil spojení se skriptkou ve vlaku a musel improvizovat. Slovo pidiklíč si vymyslel na místě jako odkaz na film Na vlásku, u kterého režíroval dabing, a hláška o zbytečných řečech byla cimrmanovská narážka.
Česká verze přinesla i jednu novinku v podobě rozhovoru se zrádci. Ve Skandinávii stačilo postavit do místnosti paraván. Zahraniční konzultant se nad tím zhrozil, ale dostal odpověď, že ve Finsku pravidla prostě nikdo neporušuje. Česká produkce raději využila kapli s oratoří nahoře, kde zrádkyně musely šeptat. Kruga ale zklamalo, jak vyhýbavě Dáša s Annelie odpovídaly. Podle něj tím obraly diváky o zábavu a přístup nepovažuje za úplně fér, i když se tento prvek zkoušel poprvé.
Štefan se o konci svého partnera Barnabáše dozvěděl v chodbičce vlaku úplně mimo záběr kamer. Kameramani přitom musí zůstat neutrální, a když někdo vysloví slovo zrádce, nesmí na něj kamerou švenknout, aby ho ostatním neprozradili. Kdyby mohl Krug situaci režírovat přímo na place, nenechal by Štefana uvíznout hned v prvním vagonu.
Premiéra osmého dílu proběhla 4. listopadu na platformě prima+ a televizní diváci ho uvidí v neděli 8. listopadu na Primě.
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