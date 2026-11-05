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Antonelliho rekord může v budoucnu překonat i 17letý jezdec

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Může se jezdec stát mistrem světa formule 1 už v 17 letech? Zní to neuvěřitelně, ale za určitých okolností to pravidla FIA skutečně umožňují.
Antonelliho rekord může v budoucnu překonat i 17letý jezdec

Antonelliho rekord může v budoucnu překonat i 17letý jezdec

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 17:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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