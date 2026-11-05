Univerzita Palackého řeší problém s olovem ve vodě, kritici mluví o liknavosti

V budově ve Vodární ulici sídlí katedra psychologie Filozofické fakulty UP a některá pracoviště rektorátu. Podle mluvčího univerzity Egona Havrlanta se část olověného potrubí našla při srpnové havárii vody. "Veškeré kapacity byly po havárii soustředěny na zavedení paralelního vedení potrubí obcházejícího rizikovou část vodovodu. Filozofická fakulta, která má budovu ve správě, vyvinula maximální snahu, aby opravy proběhly co nejdříve před začátkem semestru," řekl dnes Havrlant.
Zvýšené hodnoty olova ve vodě následně UP zjistila z rozborů 9. října, fakulta proto preventivně označila všechny zdroje vody v budově za potenciálně závadové a od 12. října mají zaměstnanci a další uživatelé objektu k dispozici balenou pitnou vodu. Na riziko užívání vody upozorňuje univerzita i na svých stránkách. Následná měření potvrdila přítomnost olova v původním rozvodu, voda z nově instalovaného potrubí již normám podle výsledků vyhovuje. Univerzita také uživatele budovy informovala o možnostech krevních testů.
Čtěte také: Legendární U-klub znovu ožije. Univerzita v Olomouci investuje desítky milionů
Postup fakulty však někteří kritizují, studenti a pedagogové, kteří se obrátili na Olomoucký deník, hovoří například o liknavém postupu vedení i špatné informovanosti. Upozorňují také na více než třicetinásobné překročení hodnot toxického olova i na to, že vedení školy podle nich vědělo o přítomnosti olověného potrubí v budově od roku 2024 z oficiálního Vodního auditu UP. Děkan filozofické fakulty Jan Stejskal kritiku odmítá. "Já si myslím, že jsme postupovali tak, jak jsme nejlíp uměli," řekl webu Seznam Zprávy.
Podle Havrlanta se UP v první chvíli soustředila především na vyřešení situace. Dostatečnou informovanost se fakulta podle něj snažila v maximální možné míře zajistit v posledních týdnech, na společném setkání se studenty a zaměstnanci se její zástupci omluvili. "Celý postup také chceme s odstupem času pečlivě vyhodnotit. Událost nás rovněž nutí hledat pro všechna dotčená pracoviště do budoucna jiné prostory, přičemž budovu ve Vodární ulici chce univerzita s největší pravděpodobností opustit," dodal Havrlant.
Čtěte také: Olomoucká univerzita pomáhá. Spustila sbírku pro vysokou školu v Kyjevě
Problém s olověnými vodovodními rozvody řešily i další školy, příkladem je Fakultní základní škola Olomouc, kterou navštěvuje 700 žáků. "Na podzim roku 2023 jsme byli první školou v Olomouci, kde hygiena dělala namátkové měření. Zjistili, že je to na obou pracovištích - jak Tererovo náměstí, tak Helsinská, takže jsme od listopadu za provozu měnili trubky a zajistili jsme hygienické kanystry," řekla dnes ředitelka školy Eva Buchtová. "Je to samozřejmě tím, že jde o starou budovu, postupně se to zjistilo i na dalších školách, je toho hrozně moc," dodala ředitelka.