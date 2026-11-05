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Univerzita Palackého řeší problém s olovem ve vodě, kritici mluví o liknavosti

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V jedné z budov Univerzity Palackého v Olomouci byly naměřeny zvýšené hodnoty olova v pitné vodě, důvodem bylo původní olověné potrubí. Univerzita situaci vyřešila paralelním potrubím a zajištěním balené vody, podle kritiků byl však přístup liknavý.
Univerzita Palackého řeší problém s olovem ve vodě, kritici mluví o liknavosti

Univerzita Palackého řeší problém s olovem ve vodě, kritici mluví o liknavosti

Zdroj: Univerzita Palackého
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 18:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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