Lidé s průkazem ZTP mají nárok na 900 Kč měsíčně na dopravu. Pacientům s domácím kyslíkem vzroste příspěvek na 3 000 Kč

Stát přispívá lidem s těžkým zdravotním postižením na dopravu 900 korun měsíčně. Kdo potřebuje k životu domácí kyslík nebo plicní ventilaci, dostává nyní částku 2 900 korun. Od 1. ledna 2027 se má tato podpora podle ministerstva práce zvýšit na 3 000 korun měsíčně. Žádost o peníze vyřizuje úřad práce a dávku posílá zpětně, na přání i za tři měsíce najednou.
Nárok na peníze závisí na průkazu a opakovaném cestování
Žadatel o příspěvek na mobilitu musí být starší jednoho roku a musí vlastnit průkaz osoby se zdravotním postižením se symbolem ZTP nebo ZTP/P. Druhou podmínkou je samotné cestování. Člověk s postižením se musí v kalendářním měsíci opakovaně někam dopravovat za úhradu, nezáleží přitom na tom, jestli řídí vlastní auto, nebo ho vozí příbuzný. Tyto cesty žadatel úřadu práce nijak složitě neprokazuje, k žádosti stačí podepsat čestné prohlášení.
Základní částka pro většinu lidí s postižením činí 900 korun za kalendářní měsíc. Výjimku tvoří pacienti, kteří po celý měsíc používají zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo domácí umělou plicní ventilaci. Ti v současnosti berou 2 900 korun. Od 1. ledna 2027 se má podle ministerstva práce tato vyšší sazba stát trvalou součástí zákona a zároveň vzrůst na 3 000 korun měsíčně. Má lépe pokrýt náklady na provoz přístrojů v domácnosti.
|Skupina žadatelů
|Současná výše dávky
|Plánovaná částka od 1. ledna 2027
|Osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P
|900 Kč měsíčně
|900 Kč měsíčně
|Pacienti s domácí oxygenoterapií
|2 900 Kč měsíčně
|3 000 Kč měsíčně
|Pacienti s umělou plicní ventilací
|2 900 Kč měsíčně
|3 000 Kč měsíčně
Obyvatelé domovů a nemocnic na peníze nedosáhnou
Lidé, kteří žijí trvale v domovech pro seniory, v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením nebo v léčebnách, běžně nárok na příspěvek nemají. Úřad práce může udělit výjimku a peníze schválit, dělá to ale jen ve zvlášť odůvodněných případech.
Pokud pacient stráví v nemocnici nepřetržitě celý kalendářní měsíc, za takový měsíc se dávka nevyplácí.
Dávka chodí zpětně nebo jednou za čtvrtletí
Dávka chodí vždy zpětně do konce následujícího měsíce. Znamená to, že částku za duben obdrží žadatel v květnu. Na konci formuláře si každý může vybrat, jestli chce peníze posílat na bankovní účet, nebo raději poštovní poukázkou.
Příjemci dávky dostávají částku standardně každý měsíc. Kdo o to požádá, může od úřadu práce dostávat peníze vyplacené vždy jednou splátkou za celé uplynulé čtvrtletí. Stát navíc tuto dávku neposílá do zahraničí, výplata funguje jen v Česku. Žadatel proto musí mít trvalý pobyt a bydliště v Česku. Nárok vzniká nejdříve od začátku měsíce, ve kterém člověk úřad požádá.
O příspěvek lze požádat osobně i z domova přes internet
Zájemci mohou žádost o peníze poslat elektronicky přes web ministerstva, nemusí tak vůbec chodit na úřad. K přihlášení jim poslouží Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo Mobilní klíč eGovernmentu. Rozhodnutí o přiznání dávky následně vydává Úřad práce České republiky, případné odvolání řeší Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Žádost přijmou úředníci také datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Kdo dává přednost papíru, ten může dokumenty poslat poštou nebo je donést na pobočku osobně.
Dospělý žadatel musí k formuláři přiložit průkaz totožnosti. U dětí mladších patnácti let vyžadují úředníci rodný list. Lidé žádající o vyšší částku na domácí kyslík nebo ventilaci dokládají navíc potvrzení své zdravotní pojišťovny nebo smlouvu o výpůjčce zdravotnického přístroje.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (mpsv.gov, mpsv.gov, e15).