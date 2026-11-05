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Vykradl desítky obchodů a léta unikal policii. Koudela si jako první český lupič nechal plastickou operací změnit tvář

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Kasař Josef Koudela vykradl desítky trezorů a před pražskými detektivy ho chránila plastika obličeje. Z cely smrti odešel v květnu 1945 a navždy zmizel.
Josef Koudela vykrádal za protektorátu obchody s potravinami.

Josef Koudela vykrádal za protektorátu obchody s potravinami.

Zdroj: FOTO:CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 17:34

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