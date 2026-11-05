Cadillac potvrdil výsledky vyšetřování Bottasovy nehody v Mexiku

Valtteri Bottas v Mexiku absolvoval velmi nepříjemnou havárii po tom, co se jeho monopostu těsně před první zatáčkou zlomilo zavěšení levého předního kola, a následoval nekontrolovatelný let do bariéry. Finský jezdec může mluvit o velkém štěstí, neboť na uvedeném místě dosáhl rychlosti přes 320 km/h, a náraz byl vše, jen ne příjemný. Značně otřesený jezdec sice po chvíli komunikoval s týmem, ale dostat se ven z vozu mu pomáhal lékařský personál. Nejednomu z diváků řádně zatrnulo, neboť takováto nehoda následovaná výjezdem lékařů a faktem, že jezdec neopouští kokpit, vždy zavání – velmi slušně řečeno – zatraceně velkým průšvihem.
Podobná selhání jsou u moderních vozů velice vzácná (patrně nejvíce zmiňovaný je totální úlet z čínského závodu v roce 2010 u vozu Toro rosso Sebastiana Buemiho, kdy naráz odlétla obě kola pozn. red.), ovšem, pro Cadillac nastala tato situace v současné sezóně již podruhé. Jako první si smůlu vybral Sergio Pérez, když mu v průběhu kanadského závodu po jedné z rovinek selhalo zavěšení pravého předního kola. Mexický jezdec měl naštěstí v cestě únikovou zónu a nájezd do boxové uličky, takže z celého incidentu Cadillac vyvázl ještě lacino, ovšem Bottasova nehoda jasně naznačila, jak velký problém může nastat bez provedení řádných opatření.
„Byl to zatím náš nejlepší závod, dokázali jsme držet určité tempo, což je povzbuzující pokrok,“ vyjádřil se k mexickému víkendu Budkowski. „Vyšetřování Valtteriho nehody prokázalo selhání zavěšení a ihned byla zavedena potřebná opatření.“ Pérez závod dokončil, Bottas absolvoval kontrolu, a vše se naštěstí obešlo bez zranění. „Byl to obtížný konec víkendu, ale těším se až v Brazílii zase sednu do auta,“ konstatoval Bottas. „Interlagos je skvělý okruh, který vás odmění, když najdete v kombinaci zatáček a změn v převýšení správný rytmus, nadto může být vše ještě zajímavější díky počasí. Musíme se připravit na všechny možnosti. Poslední tři týdny byly náročné, a proto chceme, aby byl tenhle víkend bezproblémový a my mohli ukončit tuto řadu závodů v pozitivním duchu.“
Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1
He is out of the car and ok
#F1 #MexicoGP https://t.co/XLqppzQCnL
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026