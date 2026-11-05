Google Mapy umí předpovědět zácpy dny dopředu a ukázat reálnou dobu jízdy. Stačí změnit nastavení v trase

Když zadáte trasu v Google Mapách, aplikace standardně počítá s aktuální dopravní situací. Přímo u konkrétní trasy ale najdete funkci, která vám umožní naplánovat cestu na libovolný budoucí den a čas. Místo aktuálního provozu pak Mapy zobrazí odhadovanou dobu jízdy pro zvolený okamžik, například pro pondělní ráno příštího týdne nebo páteční odpoledne před prodlouženým víkendem. Nejde o věštění z křišťálové koule. Google podle svého oficiálního blogu vytváří dopravní předpovědi na základě historických vzorců provozu, anonymizovaných dat o pohybu uživatelů a informací od partnerů o nehodách, uzavírkách a dalších omezeních. U veřejné dopravy navíc pracuje s jízdními řády. Výsledkem je odhad doby cesty, nikoli záruka toho, jak bude silnice v danou chvíli skutečně vypadat. Při plánování cesty na letiště, důležitou schůzku nebo koncert vám ale tato funkce může ušetřit čas i nervy.
Kde přesně tu funkci najdete
Nejde o globální přepínač v nastavení aplikace. Čas odjezdu nebo příjezdu nastavujete u konkrétní trasy a postup se mírně liší podle platformy.
- Android: Zadejte cíl → klepněte na Trasa → otevřete nabídku Více → vyberte Nastavit čas odjezdu nebo příjezdu → zvolte datum a čas.
- iPhone / iPad: Zadejte cíl → klepněte na Trasa → otevřete nabídku Více → vyberte Nastavit čas odjezdu nebo příjezdu → nastavte datum a čas.
- Web (počítač): Po zobrazení trasy klikněte na možnost Odjet teď a vyberte Odjezd v pro plánování podle času odjezdu nebo Příjezd do pro plánování podle požadovaného času příjezdu.
Důležité omezení: plánování budoucího času je dostupné pro jízdu autem a veřejnou dopravu. Pěší a cyklistické trasy tuto možnost nepodporují. Funkce navíc nemusí být dostupná u tras s více zastávkami. Podrobnosti pro jednotlivé platformy najdete v nápovědě Google Maps.
Co se děje pod kapotou a jak moc tomu věřit
Google nezveřejňuje jednotný veřejný ukazatel přesnosti, který by platil pro všechny trasy a podmínky. Nenajdete tedy univerzální údaj typu „naše předpovědi jsou přesné v 92 % případů“. Firma ale popisuje princip, na kterém systém funguje: algoritmy kombinují historické dopravní vzorce pro konkrétní silnice a denní dobu s aktuálními anonymizovanými daty a informacemi od partnerů, mezi které patří veřejné instituce, neziskové organizace i soukromé společnosti. Ty mohou poskytovat údaje o nehodách, uzavírkách nebo stavebních pracích.
Data následně vyhodnocují modely strojového učení, které pomáhají odhadnout budoucí provoz. Jakmile vyrazíte, navigace začne zohledňovat aktuální dopravní situaci a průběžně přepočítává předpokládaný čas příjezdu. Předpověď vytvořená před cestou je proto pouze orientačním základem, nikoli konečným verdiktem.
Na českých silnicích to v praxi znamená, že odhad může být spolehlivější na frekventovaných dálnicích a hlavních městských tazích, kde je k dispozici více dopravních dat. Na méně vytížených okresních silnicích, například v Jeseníkách, může být méně přesný. Funkce se proto hodí především při plánování cest na vytížených trasách, jako je D1 v pátek odpoledne, Jižní spojka v ranní špičce nebo cesta na Letiště Václava Havla Praha.
Česká MHD: Praha i Brno fungují
U veřejné dopravy závisí kvalita informací na tom, zda místní dopravci a organizátoři dopravy poskytují Googlu potřebná data. V Česku je situace poměrně dobrá. Pražská integrovaná doprava poskytuje jízdní řády ve formátu GTFS a také upozornění na výluky a mimořádnosti v reálném čase. Podobně funguje i doprava v Brně a celém Jihomoravském kraji: DPMB spolu s KORDISem předávají do Google Maps také informace o aktuálním zpoždění vozidel IDS JMK.
Když tedy v Mapách nastavíte budoucí čas odjezdu a zvolíte veřejnou dopravu, v Praze i Brně můžete zobrazit spoje odpovídající jízdním řádům pro daný den. Je to praktické řešení, protože nemusíte kvůli plánování cesty přecházet do jiné aplikace. Dostupnost konkrétních spojů a aktuálnost údajů ale vždy závisí na datech, která má Google k dispozici.
Co funkce neumí a s čím ji neplést
Před plánováním cesty je dobré znát několik omezení:
- Svátky a prázdniny: Google zohledňuje historické dopravní vzorce a může zobrazovat informace o zdrženích, uzavírkách i alternativních trasách. Z oficiální dokumentace ale nevyplývá, že každý budoucí odhad automaticky a přesně zohledňuje české státní svátky nebo školní prázdniny. Odhad pro 28. října se proto nemusí dokonale shodovat s provozem, který lze v tento den očekávat.
- Offline mapy: Pokud jedete bez připojení k internetu a používáte stažené offline mapy, aktuální dopravní data nebudou k dispozici. Předpověď dopravní situace se bez připojení nemůže průběžně aktualizovat.
- Vytíženost míst vs. odhadovaný čas trasy: Funkce „Oblíbené hodiny“ u restaurací a obchodů nesouvisí s předpovídáním dopravy. První ukazuje, kdy bývá dané místo nejvytíženější, druhá odhaduje, jak dlouho potrvá cesta do cíle.
- Horizont plánování: Google neuvádí univerzální časový limit, do kterého lze budoucí provoz spolehlivě předpovídat. Při plánování na několik dní dopředu může odhad dobře posloužit, s rostoucím časovým odstupem ale roste nejistota. U plánů na týdny nebo měsíce dopředu proto berte výsledky s rezervou.
A jak je na tom konkurence? Waze nabízí funkci „Naplánovat jízdu“, která umožňuje naplánovat odjezd a nastavit připomenutí. Při výpočtu trasy ale využívá také historické dopravní vzorce a předpokládaný provoz, takže ji nelze popsat pouze jako nástroj založený na aktuální situaci. Apple Mapy rovněž umožňují u podporovaných tras nastavit čas odjezdu nebo příjezdu a pracují s předpokládaným provozem. Všechny tři aplikace tedy nabízejí určitou formu plánování dopředu. Google Maps mají výhodu zejména v tom, že je lze používat na webu i v mobilních zařízeních s Androidem a iOS.
Uložte si trasu, ať na ni nezapomenete
Na iPhonu lze u podporovaných naplánovaných jízd nastavit připomínku odjezdu. Na Androidu i webu můžete často používaná místa a trasy ukládat nebo si je usnadnit pomocí oblíbených míst. Google Mapy vám pak podle dostupných dat zobrazují odhadované časy příjezdu, doporučené trasy a případná zdržení. Z webové verze můžete trasu také odeslat do telefonu, pokud jste přihlášeni ke stejnému účtu Google.
Až budete příště řešit, jestli na letiště vyrazit v pět, nebo až v šest ráno, nemusíte se spoléhat jen na odhad. Nastavte si v Mapách požadovaný čas odjezdu nebo příjezdu a porovnejte předpokládanou dobu cesty. Jen počítejte s tím, že skutečný provoz se může od předpovědi lišit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík