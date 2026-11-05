Pomáhá zachraňovat životy na Ukrajině. Rudovi může zajistit teplo česká sbírka

S blížící se zimou přibývá na Ukrajině také obav z výpadků elektřiny. Právě s tím chce pomoci česká dobrovolnická organizace
Czech Volunteer Hub, která aktuálně vybírá peníze na pořízení akumulátoru pro instruktora vojenské medicíny Ruda a jeho rodinu. Na zajištění tepla a světla přitom stačí přispět i několika stovkami korun.
Rud není člověk, který by během války zůstal stranou.
„Rud je starším instruktorem taktické medicíny námořní stráže u Státní pohraniční stráže Ukrajiny. Jeho prací je cvičení vojáků v poskytování první pomoci v jedněch z nejtěžších podmínek – a to na moři,“ popsali dobrovolníci náročné poslání Rudy. Tanec vystřídal za pomoc vlasti
Kromě výcviku se věnuje také obraně země jako operátor kulometu u protivzdušné obrany. Jeho cesta k armádě přitom vedla přes úplně jiný svět. Dříve se živil jako herec a učitel tance. Po začátku ruské invaze se zapojil do humanitární pomoci na jihu Ukrajiny. Pomáhal zajišťovat dodávky do oblastí blízko fronty i do osvobozených vesnic v Mykolajivské a Chersonské oblasti.
Právě tam si uvědomil, jak důležité jsou znalosti první pomoci. Začal proto absolvovat odborné kurzy a později se rozhodl své zkušenosti předávat dál.
„Jeho posláním ve válce se pak stalo předávání nabytých zkušeností. K dnešnímu dni má Rud na kontě více než 400 odučených kurzů a jeho mise ještě zdaleka není u konce,“ popsali zástupci Czech Volunteer Hub.
Koupě akumulátoru MUST LP1600-48100 zajistí Rudovi a jeho rodině důstojné prožití zimy v teple a světle.
Nyní ale sám Ruda potřebuje pomoc. Cílem sbírky s názvem
Teplo pro Ruda je vybrat 20 351 korun na nákup akumulátoru MUST LP1600-48100. Ten má Rudovi a jeho rodině zajistit přístup k teplu a světlu i v případě dalších výpadků způsobených ruskými útoky. Nejde tedy o žádný nadstandardní komfort, ale o možnost zvládnout zimu v důstojných podmínkách.
K dnešnímu dni se podařilo vybrat 11 350 korun, na pomoc přispělo sedm dárců. Do cílové částky tak stále část peněz chybí. I menší příspěvek přitom může pomoci přiblížit pořízení potřebného zařízení. Zájemci mohou
přispět skrze stránky Darujme.cz. Do konce sbírky zbývá 16 dní. Za sbírkou stojí český spolek
Czech Volunteer Hub je český spolek, který byl založen v roce 2025 a zaměřuje se na přímou materiální a technickou pomoc lidem v první linii a v bezprostřední blízkosti válečného konfliktu na Ukrajině. Podporuje ty, kteří v náročných podmínkách pomáhají zachraňovat životy a zajišťovat bezpečnost ostatních.
Organizace se soustředí zejména na zdravotnické vybavení, ochranu lidských životů a zajištění kritické komunikace. Vedle sbírky na pomoc Rudovi aktuálně podporuje například projekt
Drony Solidarity, který má za cíl získat prostředky na drony pro ukrajinské obránce. Pomáhá také s pořizováním a přestavbou vozidel pro vojáky nebo se zajištěním evakuačních aut a mobilních ošetřoven. „Každý příspěvek, bez ohledu na velikost, má přímý dopad v terénu. Dar 50 € může poskytnout základní zdravotnické potřeby na týden, zatímco 500 € může vybavit celou jednotku komunikačními zařízeními,“ vysvětluje spolek na svých stránkách s tím, že udržují transparentnost všech operací. Dárci dostávají pravidelné aktualizace o tom, jak jsou jejich příspěvky použity, včetně fotografií a zpráv z terénu.