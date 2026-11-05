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Pomáhá zachraňovat životy na Ukrajině. Rudovi může zajistit teplo česká sbírka

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Dennívýzva
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Představte si zimu bez topení a světla. Kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu taková situace hrozí lidem na Ukrajině. Instruktor vojenské medicíny Rud, který pomáhá zachraňovat životy, teď potřebuje pomoc sám. K dosažení cílové částky ve sbírce přitom zbývá už jen pár tisíc korun.
Pomáhá zachraňovat životy na Ukrajině. Rudovi může zajistit teplo česká sbírka

Pomáhá zachraňovat životy na Ukrajině. Rudovi může zajistit teplo česká sbírka

Zdroj: Czech Volunteer Hub
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 18:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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