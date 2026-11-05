Matrix Reloaded: Keanu Reeves se vzdal podílu z prodeje lístků za 38 milionů dolarů, honička se natáčela tři měsíce

Matrix Reloaded, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Matrix Reloaded, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Matrix Reloaded, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Matrix Reloaded, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Matrix Reloaded, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Matrix Reloaded, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova
Keanu Reeves se před natáčením druhého Matrixu prý vzdal části svého podílu ze zisku a dálniční honička zabrala filmařům víc času, než se běžně natáčí celý film. Ve filmu se objevil také skutečný počítačový hack. Architekta mohl hrát Sean Connery a roli Serapha tvůrci psali pro Jeta Li. Odmítnutí slavní
Architekt i Seraph mohli ve filmu vypadat jinak. Režisérky původně nabídly roli Architekta
který ji ale odmítl s tím, že celému konceptu filmu nerozumí. Roli Serapha zase tvůrci psali přímo pro Jeta Li. Ten za ni prý požadoval stejný honorář jako hlavní hvězda Keanu Reeves. Z mužské postavy tak udělali ženskou a nabídli ji Michelle Yeoh, ale ta ji musela kvůli plnému diáři odmítnout. Seanu Connerymu,
Jada Pinkett Smith byla v devátém měsíci těhotenství, když jí agent zavolal, že s ní tvůrci počítají pro roli Niobe. O roli Trinity se přitom ucházela už v prvním díle. Pro roli Persephone tvůrci oslovili Monicu Bellucci hned, jak ji viděli ve filmu Malèna (2000).
Keanu Reeves se prý dobrovolně vzdal podílu z prodeje vstupenek (což nakonec dělalo asi 38 milionů dolarů), protože se producenti báli, že kvůli obrovským výdajům za speciální efekty film prodělá. Rozpočet se totiž vyšplhal až na 150 milionů dolarů.
Honička na vlastní dálnici
Natáčení se neobešlo bez zranění. Carrie-Anne Moss (Trinity) si zlomila nohu při nácviku na lanech, Laurence Fishburne (Morpheus) se zranil při jiném tréninku a Hugo Weaving (Agent Smith) si posunul ploténku na krku. Trénink bojových umění trval hercům v hlavních rolích celých osm měsíců.
Tři měsíce filmaři natáčeli jen samotnou honičku na dálnici. Dva a čtvrt kilometru dlouhý okruh nechali pro účely filmu dokonce postavit na zrušené námořní základně Alameda Point a po natáčení ho hned srovnali se zemí. Pro scénu dostali i tři stovky aut od General Motors, a všechna do jednoho zničili. Společnost Samsung pro změnu vyrobila 10 tisíc kusů telefonů SPH-N270, které se objevují ve filmu. Okamžitě se vyprodaly.
Dvojčata (Adrian a Neil Rayment) s břitvami byla inspirovaná medúzami, konkrétně jejich proměnou v nehmotnou verzi. Představitelé navíc sami drží černý pásek v karate. Zbraně s vyskakovací čepelí, které ve filmu používají, jsou ve skutečnosti staromódní břitvy na holení.
Opravdový hackerský útok
Film ukázal přesný postup nabourání se do počítače. Když se Trinity dostane k počítači elektrárny, použije k tomu reálný program Nmap version 2.54BETA25, který se k hledání slabých míst opravdu používá. Následně pak využije tehdy aktuální chybu ze skutečného světa (SSH1 CRC32 exploit). Heslo, které následně zadá, zní Z1ON0101.
Zkratky na dopravních značkách během dálniční honičky obsahovaly osmimístné kódy, které šlo v původní verzi pro kina přečíst. Byly to ve skutečnosti cheaty do hry Enter the Matrix, ve které je šlo zapsat v hackerské minihře.
Drtivá většina materiálů (kolem 97 procent) z natáčení neskončila na skládce. Filmaři je zrecyklovali a dřevo pak poslali do Mexika, kde z něj postavili domy pro lidi z chudších poměrů. Smlouva režisérek dokonce obsahovala bod, podle kterého nemusely chodit na jinak povinné rozhovory do médií.
Chyby ve filmu
Když Morpheus bojuje s agentem Thompsonem na střeše náklaďáku, zasáhne ho Thompson do zad a Morpheus dopadne na hranu střechy. Následně vytáhne meč, který je však příliš blízko u kraje. Před chvílí ho totiž zapíchl mnohem níž k zadním kolům náklaďáku, kde k němu nešlo jen tak dosáhnout. Během jízdy navíc z boku návěsu v několika záběrech meč úplně chybí.
S odrazem ve Smithových brýlích si tvůrci příliš hlavu nelámali. Když Neo narazí s Morpheem a Klíčníkem do agenta Smithe u bílých dveří, odráží se mu v brýlích jen prázdná chodba a Neo s dalšími dvěma muži chybí.
V boji v hale Merovejcova zámku Neo zastaví kulky a ty popadají na zem. V záběru shora ale náhle zmizí a o chvíli později tam zase leží.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).