Na Frýdlantsku začala stavba vodního přivaděče za stovky milionů

Na Frýdlantsku odstartovala první ze čtyř plánovaných staveb, které mají posílit zásobování pitnou vodou v regionu a ochránit oblast před možnými dopady rozšiřování těžby v polském dole Turów. Frýdlantská vodárenská společnost zahájila výstavbu přibližně deset kilometrů dlouhého přivaděče, který poprvé propojí dosud samostatné vodovodní soustavy Frýdlantu a Dětřichova.
Stavbu symbolicky zahájilo slavnostní poklepání na litinovou trubku. Smlouvu na realizaci přivaděče uzavřela společnost koncem září se zhotoviteli VHST a VHS stavby, cena díla činí 102,8 milionu korun bez DPH. Staveniště zhotovitelé převzali 30. října.
Celý soubor opatření označovaný jako Turów I až IV zahrnuje vedle nového přivaděče také zvýšení kapacity úpravny vody ve Frýdlantu, rozšíření jímacích území U Nemocnice a Bažantnice, propojení vodovodů Frýdlantu a Bulovky a úpravy stávajících rozvodných sítí. Vzájemně propojená soustava má umožnit pružnější reakci na případný pokles vydatnosti místních zdrojů. Předpokládaný rozpočet všech čtyř opatření dosahuje 781,3 milionu korun bez DPH.
Největší část financování, rovných 400 milionů korun, pokryje Fond Turów Libereckého kraje, což představuje přes polovinu celkových nákladů. Dalších 200 milionů přispěje Státní fond životního prostředí ČR, více než 82 milionů zaplatí akcionářské obce Frýdlantska a 39 milionů kraj z vlastního rozpočtu. Ministerstvo zemědělství a investiční úvěr samotné vodárenské společnosti se na financování podílejí shodně částkou 30 milionů korun. Krajští zastupitelé schválili závazek podpory opatření v letech 2027 až 2030.
Hejtman Martin Půta připomněl, že snahy o řešení situace na Frýdlantsku trvají již více než dekádu. „Úsilí kraje, obcí a Ministerstva životního prostředí zahájené v roce 2015 po oznámení záměru rozšířit těžbu v polském dole Turów má další konkrétní výsledek," uvedl s tím, že rozsáhlý investiční celek na Hrádecku a Chrastavsku je již dokončen, prochází povolovacím procesem a v nejbližších měsících začne sloužit obyvatelům.
Předseda představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti Dan Ramzer zdůraznil, že klíčem k úspěchu bylo hledání řešení pro celý region, nikoli pro jednotlivé obce. „Velmi si vážím toho, že se podařilo spojit síly samospráv a dalších partnerů," řekl.
Zdroj: Liberecký kraj