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Na Frýdlantsku začala stavba vodního přivaděče za stovky milionů

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Na Frýdlantsku odstartovala první ze čtyř plánovaných staveb, které mají posílit zásobování pitnou vodou v regionu a ochránit oblast před možnými dopady rozšiřování těžby…
Dětřichov

Dětřichov

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 18:00

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