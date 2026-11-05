Ohořelé lidské tělo bez známek života našli hasiči při hašení požáru bytu v sedmém patře

Ohořelé lidské tělo bez známek života našli hasiči při hašení požáru bytu v sedmém patřePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ohořelé lidské tělo bez známek života našli hasiči při hašení požáru bytu v sedmém patřeZdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Článek byl publikován 05.11.2026 18:01
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