Lídr F1 má problém s parkováním. Antonelli pobavil internet

Lídr F1 má problém s parkováním. Antonelli pobavil internetPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Antonelli_USA_2026_celebration
Článek byl publikován 26.10.2026 19:41
„Auto je poničené. Zasr*** idioti!“ Fernando Alonso si po nadějném začátku víkendu a zbytečné nedělní...
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George Russell ve Velké ceně USA opět zaostal. Zatímco Andrea Kimi Antonelli zvítězil a v Mexiku bude mít...
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