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Lídr F1 má problém s parkováním. Antonelli pobavil internet

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Mercedes si utahuje z lídra šampionátu Antonelliho, který v Austinu při couvání nešťastně narazil do dřevěného plotu. Ital přitom nadále bojuje o titul mistra světa.
Antonelli_USA_2026_celebration

Antonelli_USA_2026_celebration

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 19:41

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