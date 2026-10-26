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Jak si vedl Verstappenův nový závodní inženýr Tom Hart?

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V dubnu tohoto roku bylo oznámeno, že dlouholetý závodní inženýr Maxe Verstappena Gianpiero Lambiase nejpozději do roku 2028 opustí Red Bull a připojí se k McLarenu. Tým z Milton Keynes si za něj bude muset obstarat náhradu. Jako možného nástupce si během víkendu v Austinu vyzkoušel Toma Harta.
Gianpiero Lambiase v rozhovoru s Tomem Hartem při předsezónních testech v roce 2026

Gianpiero Lambiase v rozhovoru s Tomem Hartem při předsezónních testech v roce 2026

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 22:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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