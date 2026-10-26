Jak si vedl Verstappenův nový závodní inženýr Tom Hart?

Vztah Maxe Verstappena a Gianpiera Lambiaseho sahá až do roku 2016, kdy se Holanďan, tehdy jako mladík, připojil k Red Bullu. Během let si dokázali vybudovat vzájemnou důvěru a i přes občasné neshody spolu zažili spoustu úspěchů. Po zisku svého prvního titulu v roce 2021 Verstappen dokonce prohlásil, že pokud někdy Lambiase z týmu odejde, odejde taky.
Necelých pět let od tohoto výroku tato situace opravdu nastala. A i když se část letošní sezóny o Nizozemcově konci kariéry kvůli novým regulím opravdu spekulovalo, nakonec se rozhodl jak v F1, tak v Red Bullu zůstat. Co se týče odchodu svého závodního inženýra, tak sám později prozradil, že mu rozhodně nechtěl stát v cestě a že by byl hloupý, kdyby takovou nabídku nepřijmul.
Vztah těchto dvou svérázných osobností bývá často přirovnáván k starému manželskému páru. Toto partnerství však postupně skončí, neboť McLaren se snaží do svých řad dostat britsko-italského inženýra co nejdříve, ideálně ještě před rokem 2028. V týmů vítězů posledních dvou Pohárů konstruktérů bude zastávat roli šéfa závodních operací.
Legendární GP není jediným, který v posledních letech opustil tým kolem Maxe Verstappena. Odešli Christian Horner, Helmut Marko, Adrian Newey, Jonathan Wheatley anebo Paul Monaghan. Za každého se však musí najít náhrada a stejně to bude platit i v případě dlouholetého závodního inženýra týmu.
Tento víkend při Velké ceně USA jsme ve vysílačce čtyřnásobného mistra světa již neslyšeli hlas Gianpiera Lambiaseho, ale jeho pravděpodobného nástupce Toma Harta, který se této role ujme letos ještě dvakrát, konkrétně v São Paulu a v Las Vegas.
První společný víkend Maxe Verstappena a jeho nového inženýra výsledkově nedopadl úplně podle představ. Pilot s číslem 3 si jistě věřil na lepší než třetí místo, přesto šéf rudých býků hodnotí Hartův debut jako pozitivní. Přece jenom závod se nepodařil úplně ideálně zejména kvůli strategickým rozhodnutím a ty za ním rozhodně nejdou.
„Podívejte se, myslím, že odvedl vynikající práci,“ řekl Laurent Mekies po závodě.
„Přesně si pamatuji, jaké je to být na svém prvním závodě jako závodní inženýr a on si na to navíc vybral poměrně komplikovaný závod. No, nebyla to jeho volba, ale žerty stranou. Myslím, že odvedl parádní práci.“
„Jak v první kvalifikaci, tak v prvním závodě se mu podařilo velmi dobře využít práce inženýrských týmů, které za Maxem stojí. Samozřejmě, byl to komplikovaný závod a my jsme z třetího místa nejspíš trochu frustrovaní, což je mimochodem dobrá zpráva, ale opravdu si myslím, že odvedl výbornou práci. Zároveň měl také skvělou podporu od Gianpiera Lambiaseho,“ pokračoval Francouz.
„Nemůžete vybudovat vztah během chvilky, ale věřím, že bude svůj vztah s Maxem postupně budovat a rozvíjet. Naším plánem je do konce roku Gianpiera a Toma střídat. Je to kombinace dalších faktorů. Je to to, co děláme během prvních volných tréninků s jezdci. Je to prostě součástí plánu,“ uzavřel Laurent Mekies, který je již 15 měsíců šéfem rudých býků.
Zároveň se hodí připomenout, že Tom Hart není v Red Bullu žádný zelenáč. V Milton Keynes pracuje už od roku 2012. Dokonce se již dvakrát objevil na stupních vítězů jako zástupce vítězného týmu. Na začátku letošního roku to však vypadalo, že stáj po čtrnácti letech opustí a přesune se do Williamsu jako závodní inženýr Alexandera Albona.
Nicméně, z tohoto přestupu nakonec sešlo a ačkoli to stále nebylo oficiálně potvrzeno, je dost možné, že od roku 2027 ho uslyšíme ve Verstappenově vysílačce každý závodní víkend.