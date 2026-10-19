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Dálnice D8 stála přes 11 hodin po nehodě muže prchajícího před policií

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Dálnice D8 ve směru na Prahu byla od noci na neděli zavřená přes jedenáct hodin. Provoz se na 20. kilometru u Nové Vsi na…
Danger on the road. Blue flasher on the police car at night.

Danger on the road. Blue flasher on the police car at night.

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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