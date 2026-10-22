Řidička se bála únosu, zběsile troubila a křičela. Pak odstartovala divokou honičku

Řidička se bála únosu, zběsile troubila a křičela. Pak odstartovala divokou honičkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidička se bála únosu, zběsile troubila a křičela. Pak odstartovala divokou honičkuZdroj: Městská policie Plzeň
Článek byl publikován 22.10.2026 04:31
Farmář svépomocí opravil cihlářskou pec se 17 metrů vysokým komínem, strojovnu i sušárnu. Záchranu...
Popelář v Plzni si při práci všiml tašky odložené do popelnice. Uvnitř našel plastový obal plný...
Kriminalisté se zabývají pokusem o vraždu, ke kterému došlo před hlavním vlakovým nádražím v Plzni....
Rodičům se podařilo úspěšně odchovat čtyři mladé poštolky na parapetu jednoho bytového domu v Horní Bříze...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Čiperná Helena Radová oslavila 100 let. Dlouhověkost mají v rodině, sestra je ještě starší
- Poctivec do morku kostí. Popelář odevzdal policii nalezených dvacet tisíc euro
- Památkářského Oscara získala obnova unikátní cihelny, opravil ji místní farmář
- Popelář našel v popelnici vyhozenou tašku. Uvnitř bylo neuvěřitelných 20 000 eur