Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Do domu ve Žďáru se vloupal zloděj, vyrušil ho majitel. Poznáte dvojici na fotkách?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Žďárští policisté pátrají po dvou mužích, kteří by mohli přispět k objasnění pokusu vloupání do rodinného domu, k němuž došlo v noci v sobotu 10. října v ulici Na Úvoze. Svým svědectvím může nyní přispět také veřejnost.
Do domu ve Žďáru se vloupal zloděj, vyrušil ho majitel. Poznáte dvojici na fotkách?

Do domu ve Žďáru se vloupal zloděj, vyrušil ho majitel. Poznáte dvojici na fotkách?

Zdroj: Policie ČR (redakčně upraveno)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 04:57

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Rodáci z Vysočiny: Pohádkový Metůdek Oldřich Navrátil má v Třebíči chalupu i hrob
Rodáci z Vysočiny: Pohádkový Metůdek Oldřich Navrátil má v Třebíči chalupu i hrob
Halloween v Kostelci. Nahlédněte do domu, který střeží šašci, kostlivci a černí andělé
Halloween v Kostelci. Nahlédněte do domu, který střeží šašci, kostlivci a černí andělé

Halloween se blíží, a na to zareagovali obyvatelé jednoho z domů v Kostelci u Jihlavy. Jako vloni na...

ANKETA: Jihlavský dopravní podnik má nové trolejbusy, je na špičce v republice
ANKETA: Jihlavský dopravní podnik má nové trolejbusy, je na špičce v republice

Dalších šest nových parciálních trolejbusů aktuálně přijelo do Jihlavy. Ještě šest standardních dorazí...

Zloděj s blonďatou parukou utekl ochrance. V jihlavském hobby marketu kradl nářadí
Zloděj s blonďatou parukou utekl ochrance. V jihlavském hobby marketu kradl nářadí

Jihlavští policisté se znovu obrací na veřejnost, tentokrát jde o krádež v prodejně Uni Hobby ve...

Ve Žďáru nad Sázavou bude dál v koalici Žďár-živé město, ANO, KDU a My pro Žďár
Ve Žďáru nad Sázavou bude dál v koalici Žďár-živé město, ANO, KDU a My pro Žďár

Ve Žďáru nad Sázavou bude v novém volebním období pokračovat koalice vítěze Žďár - živé město s hnutím ANO,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.