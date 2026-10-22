Meteorologové zveřejnili první výhled na Vánoce 2026. Češi se mají připravit na jev, který tu o svátcích dlouho nebyl

Kdo si pamatuje Štědrý den, kdy sníh ležel i v Praze, Brně nebo na Hané, musí v paměti zalovit pěkně hluboko. Letos ale někteří meteorologové připouštějí, že by se taková scéna mohla vrátit. Zatím jde o otevřenou možnost, kterou živí mimořádné dění na druhém konci planety.
Naposledy bylo bílo skoro všude v roce 2010
Bílé Vánoce mají meteorologové přesně definované. Počítají se tehdy, když v sedm hodin ráno 24. nebo 25. prosince měří sněhová pokrývka aspoň jeden centimetr. Svátky se sněhem i v nížinách zažilo Česko naposledy v letech 2001 a 2010. „Bílé Vánoce jsou v posledních letech raritou,“ řekla pro Deník meteoroložka Dagmar Honsová.
Dobře to ukazuje Praha. Pražané naposledy slavili Štědrý den na sněhu právě v roce 2010 a od té doby si musí vystačit se zasněženými pohlednicemi. Loni sice o svátcích přišel citelný chlad, ráno 24. prosince ale bílo hlásila hlavně Šumava a její podhůří. Ve Vimperku nebo ve Volarech leželo kolem pěti centimetrů, což tam o svátcích v posledních letech rozhodně nebývá samozřejmostí.
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Hlavním viníkem je takzvaná vánoční obleva. Kolem svátků k nám velmi často proudí mírný a vlhký vzduch od Atlantiku, který sníh rychle rozpustí. S vánočním táním počítala už lidová moudrost, jak dokládá pranostika „Na Adama a Evu čekejte oblevu“.
O sníh pod stromečkem připravuje nížiny nejčastěji vánoční obleva, kterou přináší mírný vzduch od Atlantiku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Statistika je proto pro obyvatele nížin neúprosná. Sněhové Vánoce se tu podle dlouhodobých měření opakují v průměru asi po osmi letech. Čím výš ale člověk bydlí, tím lépe na tom je. Kdo žije v okolí Prahy, na jižní Moravě nebo v Polabí, má šanci nižší než 20 procent, zatímco v polohách nad 1 000 metrů přesahuje šance 80 procent.
Jak šance na sníh pod stromečkem roste s nadmořskou výškou:
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Oblast Šance na bílé Vánoce Okolí Prahy, jižní Morava, Polabí nižší než 20 procent Střední polohy 30 až 40 procent Polohy kolem 600 až 800 metrů 40 až 60 procent Hory nad 1 000 metrů přes 80 procent Tichý oceán letos láme rekordy
Letošní rok je v jednom ohledu výjimečný. V Tichém oceánu sílí El Niño, tedy opakující se oteplení povrchu moře v rovníkové oblasti, které dokáže rozhodit počasí po celém světě. Americký úřad pro oceán a atmosféru NOAA ve své říjnové zprávě odhaduje, že s pravděpodobností 83 procent bude letošní El Niño v období od října do prosince silnější než všechny epizody měřené od roku 1950.
Vrcholit by mělo zhruba kolem Silvestra, tedy jen pár dní po Štědrém dni.
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Se sněhovou variantou počítá německý meteorolog Dominik Jung. Podle něj může silné El Niño narušit polární vír, tedy mohutné proudění nad Arktidou, které obvykle drží mrazivý vzduch na severu. Když zeslábne, měl by arktický chlad ze Skandinávie či z ruských plání otevřenou cestu k nám a zvrat počasí by mohl přijít velmi rychle.
Stejný jev ale umí působit i opačně. Mimořádně silná epizoda z přelomu let 2015 a 2016 přinesla prosinec, který se zapsal mezi nejteplejší, jaké meteorologové evidují. Německý meteorolog přitom ještě v srpnu na základě dlouhodobých modelů psal o prosinci až o dva stupně teplejším, než bývá obvyklé, s deštěm a vichřicemi od Atlantiku. Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) k tomu připomíná, že při silném El Niñu přichází výraznější chlad do střední Evropy obvykle až během ledna a února, tedy po svátcích.
Jasno bude až těsně před svátky
Na dva měsíce dopředu se počasí spolehlivě předpovědět nedá. Podle Junga půjde o sněhu pod stromečkem mluvit s rozumnou jistotou až zhruba deset dní před Štědrým dnem.
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Do té doby se dá opřít jen o statistiku a ta jasně nahrává horám. Kdo tráví svátky na horské chalupě, má velkou šanci na sníh i letos. Obyvatelé měst v nížinách budou muset vyčkat, jak se počasí vyvine v posledním týdnu před Štědrým dnem.
Zdroje: https://www.denik.cz/veda/bile-vanoce-2024.html, https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-mytus-bilych-vanoc-40381102, https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml, https://meteo-sumava.cz/clanky/2025/sumavske-vanoce-na-snehu/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-bile-vanoce-v-dalsich-letech-nejsou-prilis-pravdepodobne-266875, https://www.leinetal24.de/welt/winter-2026-27-el-nin-bringt-orkane-und-hochwasser-statt-schnee-zr-94455607.html, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/652760-zima-bude-brutalnejsi-nez-se-myslelo-pocasi-ovlivni-silny-meteorologicky-jev, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/658912-meteorolog-zverejnil-prvni-vyhled-na-letosni-vanoce-snehova-nadilka-je-ve-hre
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