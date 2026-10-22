Podzimní změna času přijde letos o poznání dřív. Kdy tohle střídání zruší Česko nadobro?

Letos navíc podzimní změna času připadá na dřívější datum. A kdo doufal, že už půjde o jednu z posledních změn, bude nejspíš zklamaný. Kdy si hodinky reálně přenastavíme, jaký vliv má střídání času na zdraví a psychiku člověka a dočkáme se vůbec někdy jeho zrušení?
Pokojové rostliny, které vám pomohou usnout: Fialka zahání prach, brambořík zlé sny
Kdy se letos mění čas na zimní?
Letní čas letos skončí v neděli 25. října 2026. Přesně ve tři hodiny ráno se ručičky hodinek vrátí na druhou hodinu. Noc ze soboty na neděli tak bude o šedesát minut delší.
Někdo změnu času ani nepostřehne, jiného trápí v dalších dnech nespavost nebo naopak únava.
Loni jsme hodinky přeřizovali až 26. října. Neznamená to ale, že by se pravidla změnila. Přechod na standardní středoevropský čas totiž vždy připadá na poslední říjnovou neděli, jejíž datum se každý rok liší.
Většina mobilních telefonů, počítačů a chytrých hodinek si čas upraví automaticky. Pozornost ale věnujte klasickým budíkům, nástěnným hodinám nebo spotřebičům, které automatické přeřízení nepodporují.
Jak eliminovat hluk od sousedů: Pomůže knihovna i koberec s vysokým vlasem
Hodina spánku navíc nemusí každému prospět
Přestože je podzimní změna času obecně snesitelnější než ta jarní, ani ona nemusí proběhnout bez potíží. Někteří lidé mohou několik dní pociťovat únavu, úzkosti, horší soustředění nebo problémy se spánkem.
Naše tělo se totiž neřídí pouze hodinami na stěně. Má vlastní biologické hodiny, které ovlivňuje především střídání světla a tmy. A onen náhlý posun denního režimu je může na určitou dobu rozhodit.
O posledním říjnovém víkendu si přispíme o hodinu déle.
Odborníci upozorňují také na možné zdravotní dopady střídání času. Výzkumy se zabývají například souvislostí s kardiovaskulárními příhodami. Výraznější rizika jsou však popisována především při jarním přechodu, kdy přicházíme o hodinu spánku.
Náš tip: Pokud změny snášíte špatně, zkuste si několik dní předem postupně upravovat dobu usínání a vstávání. Pomoci může také pravidelný spánkový režim a pobyt na denním světle.
Střídání času mělo dávno skončit
O zrušení střídání času se v Evropské unii diskutuje už řadu let. V roce 2018 dokonce Evropská komise uspořádala veřejnou konzultaci, které se zúčastnilo přibližně 4,6 milionu lidí. Celých 84 procent účastníků se vyslovilo pro konec pravidelného přeřizování hodin.
O rok později podpořil návrh také Evropský parlament. Jenže od té doby se příliš nezměnilo. Proč? Problém spočívá především v tom, že se členské státy nedokázaly shodnout na společném postupu. Některé upřednostňují trvalý letní čas, jiné standardní, kterému běžně říkáme zimní.
Zatímco při celoročním letním čase bychom měli v zimě déle světlo odpoledne, ráno by se rozednívalo výrazně později. Při zachování standardního času by naopak v létě slunce vycházelo i zapadalo o hodinu dříve než dnes.
Spaní jako pod babiččinou duchnou: Zátěžové přikrývky mírní neklid i úzkost
Kdy Česko konečně přestane přeřizovat hodinky?
Kdo očekával, že se střídání času zbavíme během příštího roku, má smůlu. Česká vláda už schválila nařízení, které počítá se střídáním letního a standardního času až do roku 2031.
Neznamená to, že by změnu nebylo možné zrušit dříve, pokud by se na tom Evropská unie dohodla. V současnosti však žádný závazný termín ukončení střídání času neexistuje.
Na zrušení střídání času je potřeba domluvit se napříč Evropou.
Určitou naději představuje nová studie připravovaná na evropské úrovni, která má posoudit praktické a právní dopady případného zrušení. Její finalizace se očekává do konce roku 2026.
Jisté tedy zatím máme pouze to, že nás letos čeká další podzimní přeřizování hodin. A hned 28. března 2027 hodinu, kterou nyní získáme, zase odevzdáme zpátky.
Použité zdroje:
- consilium.europa.eu/cs/policies/seasonal-time-changes/
- zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-schvalila-terminy-zmeny-letniho-a-zimniho-casu-pro-pristich-pet-let/r~aaa29d6f53d24d1c7b3961fc147ca1f9/
- ceska-justice.cz/2026/07/84-procent-lidi-eu-cas/