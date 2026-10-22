Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Podzimní změna času přijde letos o poznání dřív. Kdy tohle střídání zruší Česko nadobro?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Každý rok stejný scénář. Na jaře nám jedna hodina spánku zmizí, na podzim ji zase dostaneme zpátky. A zatímco někteří se těší, že si konečně přispí, jiní už teď přemýšlejí, jak dlouho jim bude trvat, než si na nový režim zvyknou.
říjnová změna času

říjnová změna času

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 04:52

Reklama
Další články z BydlímeKvalitně.cz
Rozzáří nejen váš úsměv! Zubní pasta pomůže při úklidu i v boji proti stresu
Rozzáří nejen váš úsměv! Zubní pasta pomůže při úklidu i v boji proti stresu
Kostka ledu místo nosního spreje? Stačí ji přiložit na správné místo a chvíli počkat
Kostka ledu místo nosního spreje? Stačí ji přiložit na správné místo a chvíli počkat

Rýma dokáže pořádně znepříjemnit den. Přes den neustále saháte po kapesnících, večer nemůžete usnout a...

Chytrý květináč: Ideální parťák pro ty, kteří zapomínají zalévat
Chytrý květináč: Ideální parťák pro ty, kteří zapomínají zalévat

Péče o rostliny nemusí být složitá! S chytrým květináčem snadno zjistíte, co vaše rostliny právě potřebují.

Vejce Benedikt: Základ každého správného brunche zmáknete i doma. Ale chce to kvalitní suroviny!
Vejce Benedikt: Základ každého správného brunche zmáknete i doma. Ale chce to kvalitní suroviny!

New York, konec 19. století. Servíruje se pokrm, který vznikl, protože si jeho tvůrce nedokázal vybrat z...

Růžové spáry a povlak v koupelně: Nejde o nepořádek, ale bakterii, kterou byste měli rychle zlikvidovat
Růžové spáry a povlak v koupelně: Nejde o nepořádek, ale bakterii, kterou byste měli rychle zlikvidovat

Na první pohled vypadá nevinně, přesto dokáže pěkně potrápit! Pojďte společně s námi odhalit, co se skrývá...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeKvalitně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.