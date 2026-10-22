Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Klesající hladina odhalila na Slapech tuny odpadků

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
U přes měsíc dobrovolníci zachraňují z bláta na březích Slapské přehrady vzácné škeble, musí se u toho ale brodit odpadky. Sucho odhalilo nepořádek, který tu lidé zanechali, a ti teď mají šanci to napravit. Koná se totiž hromadná úklidová akce.
Klesající hladina odhalila na Slapech tuny odpadků

Klesající hladina odhalila na Slapech tuny odpadků

Zdroj: Český svaz ochránců přírody
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 04:22

Reklama
Další články z Pražská Drbna
V Praze už zase platí cenové stropy pro taxikáře, zákazníci si stěžovali
V Praze už zase platí cenové stropy pro taxikáře, zákazníci si stěžovali
Chorého za vztyčený prostředníček Slavia vyřadila z áčka. Fotbalista chce v klubu skončit
Chorého za vztyčený prostředníček Slavia vyřadila z áčka. Fotbalista chce v klubu skončit

Tomáš Chorý dostal v rámci interního disciplinárního řízení od Slavie pokutu ve výši jedné výplaty, zároveň...

Skočil do Vltavy pro dva policisty a zachránil je. Vedení teď hrdinovi poděkovalo
Skočil do Vltavy pro dva policisty a zachránil je. Vedení teď hrdinovi poděkovalo

Policejní prezident a ředitel pražské policie ocenili muže, který skočil do Vltavy a pomáhal zachránit...

Bezdomovci si pod mostem přitápěli, jeden skončil s oblečením spáleným na těle
Bezdomovci si pod mostem přitápěli, jeden skončil s oblečením spáleným na těle

Hasiči, policisté a strážníci jeli k požáru pod Libeňským mostem, který vypukl v příbytku bezdomovců....

V Praze budou kvůli havárii bez vody desítky tisíc lidí
V Praze budou kvůli havárii bez vody desítky tisíc lidí

Kvůli havárii vodovodního řadu v Praze 8 budou v hlavním městě bez vody desítky tisíc lidí. Oprava začne...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.