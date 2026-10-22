Z medicíny do SuperStar. Karolína z Náchodska zaujala písní pro babičku

Zatímco diváci vidí několik minut před porotou, pro soutěžící může casting znamenat celý den čekání. Karolína Soukupová se před kamery dostala přibližně po dvanácti hodinách. Nervozita mezitím polevila, těsně před vystoupením se ale vrátila.
„Velmi mile mě překvapili další soutěžící. Čekala jsem asi nějakou formu nevraživosti, ale naopak jsem potkala spoustu fajn a pokorných lidí. Celý den jsme se opravdu podporovali a fandili si navzájem,“ řekla Hradecké Drbně.
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Sledovat vyřazování ostatních přesto nebylo jednoduché. Karolína postupně počítala s tím, že stejný výsledek čeká i ji.
„Upřímně, když jsem viděla, kolik lidí vyhodili, tak mou hlavou šlo jen to, že aha, už je to tady a jdu domů. Vlastně jsem s tím byla celý den docela smířená,“ přiznala.
První vystoupení jí skutečně nepřineslo jednoznačné přijetí. Porotci měli výhrady, Jakub Prachař ale požádal o další ukázku. Karolína tentokrát sáhla po vlastní skladbě Pusu nahoru, kterou věnovala babičce a napsala k ní text i hudbu.
Právě druhá píseň reakci poroty změnila. „Tak to je jiná liga,“ poznamenal Pavol Habera. Nakonec jí udělil Golden Ticket, který znamená přímý postup do divadelního kola mezi nejlepší padesátku soutěžících.
„O to víc mě pak šokoval konečný verdikt. Stalo se vše strašně rychle,“ popsala Karolína Drbně.
Proč vlastní skladbu nezazpívala hned jako první? Rychlejší písní chtěla ukázat svůj temperament a radost z hudby. U osobní skladby pro babičku si naopak nebyla jistá, jak ji publikum přijme. Silná odezva ji proto překvapila.
Vlastní tvorba ale nebyla jediným tématem, kterým porotu zaujala. Karolína má čerstvě dokončené studium medicíny a chystá se začít pracovat na psychiatrii.
„Obecně bych řekla, že jsem více humanitně založená a psychiatrie pro mě propojuje medicínu právě s humanitním přemýšlením,“ vysvětlila svou volbu. Do práce má nastoupit za týden.
Vedle začátku lékařské praxe ji čeká také další soutěžní zkouška. Do divadelního kola si připravila skladbu When We Were Young od Adele. Posluchačům ale nabídne i vlastní tvorbu — 23. října vydá na všech streamovacích platformách novou píseň Boky bokům.