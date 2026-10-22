Reklama
Češi vyhazují za osvěžovače do koupelny i 1 800 Kč ročně. Přitom stačí 1 miska obyčejné přísady z kuchyněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Malý strojek v zásuvce u umyvadla patří v mnoha bytech k běžné […]
Češi vyhazují za osvěžovače do koupelny i 1 800 Kč ročně. Přitom stačí 1 miska obyčejné přísady z kuchyně
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 22.10.2026 04:58
Reklama
Kdo se neobejde bez pomoci, může brát až 27 000 Kč měsíčně. Většina rodin ale neví, komu peníze patří
Důležitá změna pro všechny důchodce. Kdo si tohle pohlídá, tomu se sníží krácení o tisíce Kč
Od ledna 2026 rozhoduje o výši předčasného důchodu údaj, kterému dřív skoro […]
Drsná realita pro důchodce: stát vám nedá důchod ani korunu, pokud tohle nesplníte. Roky se dají dokoupit
Na důchodový věk se člověk může těšit celé roky, a přesto v […]
Skvělá zpráva pro desetitisíce Čechů. Tihle lidé můžou do penze až o 5 let dřív a bez krácení
Kdo léta pracuje ve sklárně u tavicí pece, v kamenolomu nebo v […]
Designérka radí vyhodit z koupelny koš na prádlo. Nahradí ho 1 kousek, který prádlo schová
Volně stojící koš na prádlo patří k věcem, které v koupelně skoro […]
Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
Procházka adventními trhy a levné koupání v termálních lázních. Nabídka, která se už nebude opakovat
Trendy Život
dnes, 06:35
3 min
Jedna barva v šatníku vám může letos přinést smůlu, jiná přitáhnout peníze. Je čas sáhnout po té, která vašemu znamení přináší štěstí a klid
Asianstyle
dnes, 06:30
6 min
Emily Blunt koktá dodnes. Co umí logopedie a proč rada „mluv pomaleji“ většinou nepomůže
Poudree.cz
dnes, 06:30
3 min
Elektřiny spotřebujete ještě víc: Spousta lidí dělá s tepelným čerpadlem stejné 3 chyby
FVE.info
dnes, 06:28
4 min
Kalkulačka superdávky může seniorům ukázat jejich možnosti. Pro rok 2027 to ale většina z nich nepozná
Byznys trendy
dnes, 06:21
3 min
Reklama
Zašlé stříbrné cennosti zvládnete doma vyčistit stejně dobře jako zkušený klenotník. Budou se třpytit jako nové
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 06:21
2 min
Tohle nosí každá Španělka po 60 místo džín. České seniorky to odmítají, a přitom to ubírá 10 kg v pase
Relaxeo.cz
dnes, 06:21
4 min
Osvědčené třené cukroví s Nutellou a Lotus pomazánkou: Příjemná změna oproti klasickým plněným zákuskům a buchtám
Cooky.cz
dnes, 06:20
4 min
Okna budou bez šmouh za 10 minut, stačí 1 věc ze spíže. Trik, který znaly naše babičky
PrimaProstor.cz
dnes, 06:16
4 min
Hubnutí po 60: O 22 kilo lehčí. Oblíbené šaty vám zase padnou
Extrafit.cz
dnes, 06:15
4 min
Reklama
Instalatér varuje: v odpadu v koupelně se každou zimu hromadí něco, co zasmradí celý dům dávno předtím, než někdo najde zdroj
FVE.info
dnes, 06:13
4 min
Palačovská spojka už slouží řidičům. Stavba vyšla na víc než dvě miliardy
Ostravská Drbna
dnes, 06:13
2 min
Rock for People pro další ročník v roce 2027 prodal již polovinu vstupenek
Borovan.cz
dnes, 06:09
1 min
Vlak proletěl zdí pařížského nádraží a zřítil se na ulici. Fotografie z roku 1895 vypadá jako fotomontáž
Kód Enigma
dnes, 06:08
3 min
Rodinné drama známé tváře StarDance. Kvůli pětileté dceři museli přijet hasiči, rozhodovaly rychlé reakce
Trendy svět
dnes, 06:05
3 min
Reklama
150 let hledali v Hell Creek pírko a nenašli. Teď vypadlo z dinosauřího trusu a ukazuje, proč přežila jen jedna linie ptáků
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
4 min
Tři dřeviny, které promění i nudný trávník v okouzlující zahradu. Většina z nich stojí méně než květináč na terase
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
6 min
Mátu z marketu zachráníte před uhynutím za pět minut. Stačí ji rozdělit a poroste roky
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
4 min
Borůvky zasazené v neupraveném záhonu neponesou ani jeden plod. V kyselé půdě pod pH 5 rodí třikrát víc než v běžném záhonu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
6 min
Loajální a zodpovědní lidé vyhoří nejsnáze. Za sklonem k vyhoření stojí neurologická vazba mezi sebevědomím a potřebou pochvaly
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
5 min
Reklama
Kaňon Dyje přežil bez zásahu člověka díky železné oponě. Pohraniční pásmo udělalo za přírodu to, co jinde nezvládla ochrana
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
5 min
Ovečkin podporuje zločince a vrahy. Hašek vzpomíná, jak se vyhnul Putinovi
Aktuálně.cz - Video
dnes, 06:00
Kopřiva chycená zespodu nepálí vůbec. Starý sběračský trik, který zná málokdo, a přitom funguje okamžitě a bez rukavic
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
6 min
Slepičí vejce za 30 000 Kč vypadá jako pingpongový míček. Kulatý tvar vzniká chybou ve vejcovodu
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
4 min
Opravdu sledujeme začátek pádu Andreje Babiše? Ještě ne
Aktuálně.cz - Názory
dnes, 06:00
Reklama
Po jednání o míru přišla tvrdá odpověď. Na Moskvu mířily stovky dronů, Kyjev hlásí zraněné
Trendy svět
dnes, 05:59
2 min
Zhubla 11 kilo, ale manželovi se nelíbí. Markéta Muzikářová řeší po dietě nečekaný problém
Žena.cz
dnes, 05:59
Češi si přes něj běžně rezervují dovolenou. Oblíbený portál začala vyšetřovat Evropská komise kvůli podvodům
Trendy svět
dnes, 05:57
3 min
Meteorologové zveřejnili nový výhled na zimu. Pro Česko naznačuje scénář, který mnohé nepotěší
Trendy svět
dnes, 05:53
3 min
Ani cukr, ani skořice. Jablečný štrúdl bude voňavý díky 1 surovině, kterou přidávaly naše babičky
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:50
4 min
Reklama
Trik italských seniorek na mladší ruce. Stojí pár korun a kosmetičky o něm mlčí
ExtraInspirace
dnes, 05:43
4 min
GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080 končí, Nvidia nejspíš jen slovíčkaří
diit.cz
dnes, 05:40
1 min
Podporovatelé Ukrajiny vytrolili pochod komunistů. Všem nám přeci jde o mír, říkají
Plzeňská Drbna
dnes, 05:35
3 min
Ani Lenor, ani Silan. Tohle je nejlepší aviváž z českých drogerií a vítěz stojí pod 140 Kč
PrimaProstor.cz
dnes, 05:34
3 min
Ruské stroje MiG-35 se proti Suchojům neprosadily, staly se lovci ukrajinských dronů
Securitytech
dnes, 05:30
3 min
Reklama
Vyspělá civilizace v Egyptě existovala už před faraony. Pohřebiště vydalo důkaz
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:30
3 min
Vyhlídka kolem studny na náměstí zůstane. Město prodloužilo výpůjčku
Hradecká Drbna
dnes, 05:30
1 min
Ani sůl, ani pepř. Pečené brambory budou zlatavé a křupavé, když je před pečením obalíte 1 věcí
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:26
4 min
Zjistěte, proč u zdánlivě banálního příkladu 4(3x - 2) + 5 - (x + 7) = 11x + 6 většina lidí pohoří?
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:20
1 min
Kalendář volna 2027: Češi mají před sebou 4 prodloužené víkendy. S 12 dny dovolené z nich bude 32 dní volna
UdálostiExtra
dnes, 05:19
4 min
Reklama
Reklama
Nic podobného dlouho nezažil. Muž popsal aktuální covid, experti říkají, co nás čeká
Proč se syn Jiřího Štěpničky jmenuje Říha? Herec vysvětlil, co ho k tomu vedlo
Concorde v Praze. Jak před 40 roky přivítalo Československo nejslavnější letadlo světa
Babišovi zaměstnanci se báli smát vlastnímu šéfovi. Jablonský zavzpomínal na bizarní vystoupení
Vlak proletěl zdí pařížského nádraží a zřítil se na ulici. Fotografie z roku 1895 vypadá jako fotomontáž
Reklama
Reklama