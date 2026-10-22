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Zvyk z 80. let, který ženám po 50 přidává 10 let v obličeji. Dělá ho většina Češek každé ráno

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Dennívýzva
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Pár rychlých pohybů před zrcadlem, cvaknutí krabičky a hotovo. Tenhle ranní rituál se mnoho žen naučilo ještě jako dívky a od té doby na něm nic nezměnily. Kolik let přesně komu přidá, nikdo nespočítá. Vizážisté se ale shodují, že zralé pleti dělá víc škody než užitku.
Zvyk z 80. let, který ženám po 50 přidává 10 let v obličeji. Dělá ho většina Češek každé ráno

Zvyk z 80. let, který ženám po 50 přidává 10 let v obličeji. Dělá ho většina Češek každé ráno

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 04:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

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