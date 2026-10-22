Zvyk z 80. let, který ženám po 50 přidává 10 let v obličeji. Dělá ho většina Češek každé ráno

Pár rychlých pohybů před zrcadlem, cvaknutí krabičky a hotovo. Tenhle ranní rituál se mnoho žen naučilo ještě jako dívky a od té doby na něm nic nezměnily. Kolik let přesně komu přidá, nikdo nespočítá. Vizážisté se ale shodují, že zralé pleti dělá víc škody než užitku.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Když byl v módě obličej jako samet
Osmdesátá léta milovala dokonale matnou pleť bez jediného odlesku. Ženy proto nanášely vrstvu krycího make-upu a přes ni ještě vydatně pudrovaly. Kdo se takhle naučil líčit ve dvaceti, často to stejným způsobem dělá i po padesátce.
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S přibývajícími roky pleť vysychá a objevují se na ní jemné linky. Hutný make-up a silná vrstva pudru se do nich usadí a vrásky jsou pak ještě výraznější. Nevhodně zvolený pudr navíc pleť dál vysušuje a zalézá do pórů.
Obličej potom působí ploše a unaveně. Žena přitom ráno u zrcadla chtěla dosáhnout pravého opaku.
Foto: Magnific.com Začněte krémem
Než sáhnete po čemkoli barevném, dopřejte obličeji hydratační krém a nezapomeňte ani na okolí očí. Na dobře zvlhčené pleti se líčidla rozprostřou rovnoměrně a v linkách tolik neulpívají. Kdo chce, může přidat i podkladovou bázi, která drobné vrásky opticky vyrovná.
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Místo hustého krycího make-upu vizážisté radí lehčí textury. Spoustě žen po padesátce úplně postačí tónovaný hydratační krém, BB krém nebo CC krém, které pleť barevně sjednotí a vypadají přirozeně.
„Starší ženy by měly volit méně hutnou konzistenci,“ uvedl pro Deník vizážista Pavel Bauer.
Pigmentovou skvrnu nebo začervenalou tvář raději zakryjte korektorem jen v místě, kde je to potřeba. Zbytek obličeje tak zůstane lehký a svěží.
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Pudr nemusíte vyhodit. Vyplatí se ale vyměnit barevný za transparentní, který make-up zafixuje a na pleti téměř není vidět. Nanášejte ho jen tam, kde se pleť leskne, typicky na nos nebo čelo, a zbytek obličeje nechte bez něj.
Foto: Magnific.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-triky-pro-zeny-nad-padesat-jak-vypadat-s-licenim-mladsi-40467112, https://www.denik.cz/pro-zeny/omladnete-make-upem/, https://www.tportal.hr/lifestyle/clanak/ovo-je-greska-prilikom-nanosenja-rumenila-koju-dame-iznad-50-cesto-rade-foto-20251028, https://blog.petitedressing.com/7-beauty-habits-from-the-80s-that-quietly-date-you-now/, https://www.christinaflach.com/blog/outdated-makeup-trends-that-age-you