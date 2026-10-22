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Jak vycídit špinavou pánev zvenku: Primitivní trik s fólií ji vyblýská jako zrcadlo

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Uvnitř ji drhneme po každém vaření, ale zespodu ji často necháváme roky napospas mastnotě a tmavým připáleninám. Když se pak pokusíme vrátit jí původní vzhled, obyčejná houbička většinou nestačí. Přitom existuje postup, který může ušetřit spoustu namáhavého drhnutí.
Jak vycídit špinavou pánev zvenku: Primitivní trik s fólií ji vyblýská jako zrcadlo

Jak vycídit špinavou pánev zvenku: Primitivní trik s fólií ji vyblýská jako zrcadlo

Zdroj: YWSDDD / Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 22.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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