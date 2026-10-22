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Tyhle skleničky stály v ČSSR 10 korun a měla je každá domácnost. Dnes za sadu sběratelé z Německa platí až 3 400 Kč

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Skleničky z československých skláren kdysi nechyběly skoro v žádném bytě a spousta […]
Tyhle skleničky stály v ČSSR 10 korun a měla je každá domácnost. Dnes za sadu sběratelé z Německa platí až 3 400 Kč

Tyhle skleničky stály v ČSSR 10 korun a měla je každá domácnost. Dnes za sadu sběratelé z Německa platí až 3 400 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 04:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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