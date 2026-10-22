Tyhle skleničky stály v ČSSR 10 korun a měla je každá domácnost. Dnes za sadu sběratelé z Německa platí až 3 400 Kč

Skleničky z československých skláren kdysi nechyběly skoro v žádném bytě a spousta z nich dodnes přežívá v kredencích. Většina lidí je bere jako obyčejné nádobí po rodičích. Na německých inzertních webech ale podobné sady visí za částky, které by jejich původní kupce nejspíš zaskočily. Podle čeho se cena takového skla určuje a kdy je lepší držet očekávání při zemi?
Šestice z Offenburgu
Sadu šesti misek na sekt od Crystalexu teď přes německý inzertní web Kleinanzeigen prodává soukromý inzerent z Offenburgu v Bádensku-Württembersku. Podle popisu je zlatý dekor na všech šesti kusech v pěkném stavu a zachoval se i původní štítek výrobce s nápisem Bohemia Crystalex Czechoslovakia. Cena v inzerátu je 140 eur a dá se o ní jednat. Po přepočtu kurzem ČNB ze 16. října 2026 to vychází zhruba na 3 400 Kč.
Ve Frankfurtu nad Mohanem zase visí inzerát na kobaltově modrou soupravu na vodku se zlacením. Karafu a šest skleniček z poloviny sedmdesátých let tam prodávající nabízí za 90 eur, tedy asi za 2 200 Kč. Obě částky stanovili sami prodávající a za kolik sklo nakonec změní majitele, ukáže až dohoda s kupujícím.
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Oba inzeráty přehledně shrnuje tabulka:
Místo inzerátu Co se prodává Požadovaná cena Offenburg šest misek na sekt od Crystalexu se zlacením 140 eur (zhruba 3 400 Kč) Frankfurt nad Mohanem kobaltově modrá souprava na vodku se zlacením, karafa a šest skleniček 90 eur (asi 2 200 Kč) Sklo jako československý vývozní tahák
Prodej skla do zahraničí přinášel komunistickému Československu cenné západní valuty. V polovině osmdesátých let vyváželo víc užitkového a ozdobného skla než Československo jen šest zemí světa. Odběratelé ze Západního Německa patřili k nejdůležitějším a akciová společnost Skloexport tam měla jedno ze svých zahraničních zastoupení.
Do ciziny se posílalo především ručně foukané a broušené zboží s vyšší cenou. Levnější lisované sklo, které dostávalo tvar pod tlakem v kovové formě, z velké části zůstalo na pultech tuzemských obchodů.
Přečtěte si také: Jak odstranit připálený nános z mřížky plynového sporáku? Stačí 1 věc z kuchyňského šuplíku Za hranice mířilo hlavně ručně foukané a broušené sklo, které Československu vydělávalo západní valuty. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Za deset korun do každé kredence
Cenovky v prodejnách domácích potřeb začínaly u nejlevnějších lisovaných sklenek ze Sklo Unionu na 10 Kčs a kompletní souprava vyšla na několik desítek korun. Za tu cenu se ovšem prodávaly jen ty nejjednodušší kousky.
Režim chtěl, aby si bytové doplňky mohla dovolit většina rodin, a stroje k tomu pomáhaly. Podle německého sběratelského časopisu Pressglas-Korrespondenz zavedla sklárna v Libochovicích v roce 1974 poloautomatické a automatické lisování nápojového skla a za den dokázala vyrobit až 158 000 kusů. Ještě o dva roky dřív se v Novém Boru rozjela první automatická linka na nápojové soupravy v zemi, protože ručně dělané sklo přestávalo být na světovém trhu cenově konkurenceschopné.
Bazarové ceny bývají střízlivé
Velké peníze vynese jen malá část skla, které se v domácnostech dochovalo. Obyčejné sériové sklenky se na českých internetových bazarech nabízejí často jen za několik desítek až několik set korun a mnohé z nich se dlouho neprodají. Kupce nemusí najít ani kusy ze známých autorských řad. Přehled českých aukcí z let 2025 a 2026, který sestavil web VědaŽivě.cz, ukazuje, že v dražbách zůstaly neprodané i některé soubory a jednotlivé poháry z lisovaných řad uznávaných návrhářů.
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Britský znalec skla Mark Hill přesto považuje lisované sklo ze Sklo Unionu za vhodný první krok ke sběratelství. V Británii se s ním podle něj pořád dá setkat i v charitativních obchodech.
Pokud vás tento obsah zaujal, přečtěte si také Co udělá jedlá soda, ocet a citronová šťáva smíchané dohromady: 3 mocná využití v domácnosti. Jak poznat, jestli vaše sada má šanci Spočítejte kusy a projděte okraje i nožky. Sada, ve které nic nechybí a žádná sklenka není naštípnutá, se prodává snáz než jednotlivé kusy. U souprav se zlatým dekorem zkontrolujte, jestli zlacení není setřené. Němečtí prodejci jeho stav uvádějí přímo v popisu inzerátu. Pro srovnání cen zadejte na Kleinanzeigen německé názvy jako Sektschalen (misky na sekt) nebo Schnapsgläser (skleničky na pálenku) spolu se slovem Tschechoslowakei. Pamatujte přitom, že v inzerátech stojí ceny požadované, které se od konečné částky můžou lišit.
Zdroje: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/6-bohemia-crystalex-sektschalen-czechoslowakia-kristall-golddekor/3518027365-86-9038, https://prazskagalerie.cz/cs/iii-vzlety-a-pady-sklarskeho-a-bizuterniho-prumyslu-v-obdobi-socialismu-v-letech-1948-1989/, https://vedazive.cz/historie-kultura/ceskoslovenske-lisovane-sklo-se-stalo-cenenou-soucasti-domaciho-i-evropskeho-designu/, https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vodka-set-kobalt-mit-vergoldung-karaffe-und-6-schnapsglaesern/3393663358-86-14056, https://ceskeduchody.cz/magazin/za-socialismu-bylo-brousene-sklo-symbolem-luxusu-dnes-konci-v-krabicich-jeden-detail-muze-rozhodnout-ze-ma-dnes-cenu-desitek-tisic, https://www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-2w-stopfer-tschech-pressglas.pdf, https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Matura, https://www.homesandantiques.com/antiques/collecting-guides-antiques/experts/the-knowledge-mark-hill-on-czech-glass, https://www.tiscali.cz/techto-sklenicek-bylo-plne-ceskoslovensko-protoze-staly-jen-10-kcs-dnes-za-ne-sberatele-plati-i-50-000-kc-686572, https://techsvet.cz/zajimavosti/nektery-z-techto-predmetu-mel-doma-kazdy-cechoslovak-bez-vyjimky-tenkrat-staly-od-10-do-200-kc-dnes-maji-cenu-az-od-3-500-do-50-000-kc/vaclav-bartusek/